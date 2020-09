Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem der geplante Saisonstart immer näher rückt, die Erstellung des Spielplans in den letzten Zügen liegt und alle Beteiligten ihr Bestes geben um einen geregelten Start am ersten Oktoberwochenende zu gewährleisten, sind auch die Verantwortlichen des Regionalligisten HEC Eisbären Heilbronn guter Dinge, rechtzeitig startbereit zu sein.

So ist das Hygienekonzept des Heilbronner EC/Eisbären, das bereits vor einigen Wochen erstellt und an die zuständigen Stellen zur Genehmigung weitergeleitet wurde, auf einem guten Weg. Am letzten Wochenende konnten so bereits zwei Testspiele des Nachwuchses ausgetragen werden. Zum Bedauern der Eltern zwar noch ohne Zuschauer, doch der Nachwuchsbereich des HEC, die HEC Eisbären, sowie die Heilbronner Falken wollen hier gemeinsam ein einheitliches Konzept für Spiele im Stadion zum Einsatz bringen. Solange dieses Konzept noch nicht genehmigt ist, werden die Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Das Ziel aller drei Parteien ist es, der höchstmöglichen zulässigen Anzahl an Zuschauern Zutritt zu den Spielen zu ermöglichen, bei gleichzeitiger Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben – sowohl auf den Sitzplätzen wie auf den Stehplätzen.

Auch in puncto Vorbereitungsspiele waren die Verantwortlichen aktiv. Für die HEC Eisbären konnten folgende Partien angesetzt werden:

Samstag, 12.09.20, 15.15 Uhr in Bietigheim

Freitag, 18.09.20, 20 Uhr in Stuttgart

Sonntag, 20.09.20, 17.30 Uhr gegen Stuttgart

Samstag, 26.09.20, 19 Uhr in Mannheim

Zum jetzigen Zeitpunkt finden alle Vorbereitungsspiele ohne Zuschauer statt. Für das Heim-Vorbereitungsspiel in der Kolbenschmidt-Arena ist geplant, dies mit Zuschauern durchzuführen.