Auftakt in der Regionalliga Südwest

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Sonntag trifft der EHC Zweibrücken zum Auftakt der Regionalliga Südwest auf die Pforzheim Bisons. Aufgrund der frühzeitig abgebrochenen Saison 2020/21 ist es das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Spielklasse.

Nach dem Aufstieg aus der Landesliga hat sich im Kader der Goldstädter einiges getan. Nach vielen Neuverpflichtungen fasst der Kader von John Kraiss 24 Spieler. Unter anderem zog es Tim Brenner, nachdem er vergangene Saison zwei Spiele im Trikot der Hornets absolviert hat, in die Goldstadt. Vor kurzen gaben die Bisons dann auch noch die Verpflichtung von Brenners Bruder Marc bekannt. Bereits vor der letzten Saison wechselten die ehemaligen Zweibrücker Sebastian und Marco Trenholm, sowie Andreas Druzhin, in die Goldstadt. Wenn man sich die Kaderliste der Pforzheimer anschaut, findet man noch mehr bekannte Gesichter. Unter Anderem zog es die ehemaligen Eppelheimer Janis Wagner, Sven Jacobaschke und Christian Pister nach Pforzheim.

In der vergangenen Saison bestritten die Bisons sechs Spiele in der Regionalliga Südwest. Davon konnten sie drei für sich entscheiden und mussten sich dreimal dem Gegner geschlagen geben. In der internen Scorerliste ordneten sich der Stürmer Steffen Bischoff und der Verteidiger Maurice Pietzka, mit jeweils sieben Punkten, ganze oben ein.

Auf Seiten der Zweibrücker gibt es gute Nachrichten. Dan Radke ist nach seinem Heimaturlaub am Dienstag wieder in das Training eingestiegen und konnte in dieser Woche mit der Mannschaft trainieren.

Trainer Ralf Wolf freut sich bereits auf das Spiel: „Ich bin schon sehr gespannt, wie John Kraiss seine Bisons strategisch eingestellt hat, um uns zu schlagen. Pforzheim kann als Aufsteiger befreit aufspielen. Wir müssen hingegen unserer Favoritenrolle gerecht werden. Nach den letzten Testspielen und Trainingseinheiten sehe ich da unser Powerplay als wichtigsten Schlüssel zum Erfolg. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir mit einem ausverkauften Stadion und den besten Fans der Liga im Rücken, den Abend erfolgreich gestalten können.“