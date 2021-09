Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Am Sonntagabend setzte sich der EHC Zweibrücken in einem hart umkämpften Testspiel mit 9:7 gegen den HC Metz durch.

Die Gäste aus dem benachbarten Frankreich konnten gut in das Spiel starten und waren im Gegensatz zu den Hausherren von Beginn an hellwach. So dauerte es nur bis zur dritten Spielminute, ehe die Gäste zum 0:1 einnetzen konnten. Das 0:1 genügten allerdings noch nicht um die Hornets wach zu rütteln. So übten die Gäste mit einem hohen Tempo und einem körperbetonten Spiel weiter Druck aus und konnten nachlegen. So stand es nach sechs gespielten Minuten bereits 0:2 für die Gäste. Nach dem zweiten Gegentreffer wurde die Hornets nach und nach aktiver und sicherten sich immer mehr Spielanteile. Erst in der sechszehnten Spielminute erlöste Claudio Schreyer die Fans der Hornissen und konnte das erste Tor der Hornets erzielen. Danach merkte man sofort wie ein Ruck durch die gesamte Zweibrücker Mannschaft ging und man erhöhte das Tempo in den letzten Minuten des Drittels. Dem Tempo konnten die Gäste nicht folgen und so erarbeitete Calvin Engel die erste Strafzeit der Metzer. In der zahlmäßigen Überzahl sortierten sich die Hausherren schnell und Fabian Fellhauer konnte von der rechten halbhohen Position, nach Zuspiel von Stephen Brüstle, zum Ausgleich treffen. Danach ging alles Schlag auf Schlag. Kaum waren die Gäste wieder vollständig, handelten Sie sich innerhalb von zehn Sekunden zwei weitere kleine Strafzeiten ein. In doppelter Überzahl hatten die Special-Teams der Hornissen noch mehr Raum und schlugen erneut durch Sascha Göth zu. Während der Zweibrücker Stadionsprecher die Ansage zum Führungstreffer machte, waren die Schwarz-Gelben schon wieder in der Vorwärtsbewegung und schlossen den nächsten Angriff, in einfacher Überzahl erfolgreich durch Marc Lingenfelser ab. So gingen die Hornets mit einer 4:2-Führung in die erste Drittelpause.



Zurück auf dem Eis gehörte die erste gefährliche Aktion den Hornets. Fabian Fellhauer setzte nach einem Puck Verlust die Metzer Verteidiger unter Druck und konnte die Scheibe erobern. Nach dem Puck gewinn gelang es Fellhauer den gegnerischen Torhüter zu überwinden und die Führung auf 5:2 auszubauen. Allerdings gaben die Gäste aus dem Norden Frankreichs nicht auf und bestraften, kurz nach dem Treffer von Fellhauer, eine Unaufmerksamkeit der Zweibrücker Defensive. Wie bereits zum Ende des ersten Spielabschnitts häuften sich nun die Ereignisse im Minutentakt. Nur zwei Minuten nach dem Gegentreffer konnte Joshua Mikes, auf Zuspiel von Dustin Bauscher und Matthew Genest-Schön, seinen ersten Treffer für die Hornets erzielen und den Spielstand auf 6:3 erhöhen. Nun wurde das Spiel immer ruppiger und körperbetonter. In diesem Teil des Spiels behielten die Gäste den kühleren Kopf und konnten sich weiter Chancen erarbeiten und in der 26. Und 31. Spielminute in Zählbares umwandeln. Somit war der Vorsprung der Zweibrücker auf einen Treffer geschrumpft. Diesen Vorsprung konnten die Hornissen auch mit in die Kabine nehmen.

In der Drittelpause wechselte Wolf noch auf der Torhüterposition und Sebastian Harth kam für Steven Teucke in das Spiel. Nach der Pause kamen die Hornets hellwach aus der Kabine und zeigten sich offensiv-freudig. Nach nur 49 Sekunden konnte Dustin Bauscher nach einem Konter den Vorsprung erneut auf 7:5 erhöhen. Wie bereits im zweiten Drittel war das Spiel ein offener Schlagabtausch auf beide Seiten. Nach mehreren guten Paraden vom Zweibrücker Goalie Sebastian Harth, musste er nach 13 Minuten, das erste Mal im Trikot der ersten Mannschaft, hinter sich greifen. Wie bereits mehrfach im Verlaufe des Spiels, konnten die Hausherren nach einem Puck gewinn im neutralen Drittel den Anschlusstreffer der Metzer durch den zweiten Treffer von Dustin Bauscher egalisieren. Allerdings war auch der achte Treffer nicht der Lucky Punch und die Gäste kamen erneut zurück und konnten zum zweiten Mal den Anschlusstreffer erzielen. Erst 41 Sekunden vor der Schlusssirene konnte Matthew Genest-Schön mit einem scharfen Handgelenkschuss aus der zweiten Reihe den Sieg besiegeln.