Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bevor die Hornets am Sonntag in der heimischen ICE-Arena die Hauptrunde der Regionalliga Südwest mit einem Kracher gegen die Baden Rhinos beenden, müssen sie am Samstag bei den Mad Dogs Mannheim antreten.

Zum Spiel gegen die Mad Dogs kehren Dustin Bauscher und Erik Betzold ins Aufgebot der Hornets zurück. Ob die zuletzt erkrankten Spieler Joshua Mikes und Victor Lust auflaufen können, wird sich kurzfristig entscheiden. Bei beiden Spielen muss Trainer Ralf Wolf auf den verletzten Kapitän Stephen Brüstle verzichten. Im Spiel gegen die Mad Dogs fehlt den Hornets auch Stokowski, der im Spiel gegen den EV Ravensburg eine Spieldauer Strafe eingefangen hat.



Spielbeginn am Samstag, in der Nebenhalle der SAP-Arena, ist um 19.45 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Es gilt die 2G-plus-Regel sowie die FFP2-Maskenpflicht. Einen Tag später fällt die Scheibe bereits um 18 Uhr. Der Einlass, sowie die Abendkasse, ist ab 17 Uhr geöffnet. Auch in Zweibrücken gilt die 2G-plus-Regelung.