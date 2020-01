Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach zuletzt drei Siegen in Serie musste sich der EC Eppelheim in der Regionalliga Südwest den auswärtsstarken Stuttgart Rebels mit 4:6 geschlagen geben.

Ersatzgeschwächt ging man in das Duell mit dem Tabellennachbarn, der seine bekannte Auswärtsstärke bereits von Beginn an demonstrierte. Phasenweise im eigenen Drittel festgespielt, kamen die Eisbären kaum zu ihrem Spiel. Erst mit zunehmender Spieldauer konnte man sich besser lösen und ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten entstand. Doch es waren die Gäste, die in der 18. Minute die verdiente Führung erzielten, die zwölf Sekunden vor der Pause gar auf zwei Tore ausgebaut werden konnte.

Im zweiten Abschnitt kamen die Eisbären deutlich besser zurecht und belohnten sich mit dem frühen Anschlusstreffer (26.) durch Semlow. Man verpasste es jedoch die Chancen zum Ausgleich zu nutzen und so sollte erneut Stuttgart auf zwei Tore davonziehen können (32.). Selbiges wiederholte sich zwei Minuten später, als der ECE durch Rausch wieder verkürzen konnte (34.), doch erneut Stuttgart die passende Antwort fand (37.).

Wollte man zu Beginn des Schlussabschnitts den Rückstand erneut verkürzen, so verhinderten die gut agierenden Rebels dies bereits im Keim. Kaum Chancen auf Seiten der Eisbären, so dass Stuttgart bei nun offensiverer Spielweise der Eisbären die Chancen bekam, den Vorsprung auf vier Tore auszubauen (44., 47.) In der Folge konnten die Eisbären dann aber wieder mehr Spielanteile auf sich ziehen und mit einem schönen Konter auf 3:6 durch M. Brenner (53) verkürzen. Nun schien leichter Optimismus durch das Team zu gehen, und plötzlich stand Wilhelm einschussbereit zum 4:6 frei (57.). Doch trotz erkennbaren Aufbäumens war der zwei Tore Rückstand aus dem ersten Drittel nicht mehr zu egalisieren, so dass am Ende ein verdienter Sieg des SEC zu Buche stand, die sich nun mit einem Punkt Rückstand auf die Eisbären ebenfalls wieder berechtigte Play-off-Hoffnungen machen können.