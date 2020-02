Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wollen die Eisbären Eppelheim im vorletzten Spiel der Hauptrunde der Regionalliga Südwest wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren und sich die theoretische Chance um die Play-offs erhalten. Dazu muss ein Sieg im Heimspiel am Sonntag um 19 Uhr gegen den Tabellennachbar Hügelsheim her.

Die Baden Rhinos liegen mit vier Punkten Vorsprung auf die Eisbären auf dem fünften Platz. Die Aufgabe gegen die Rhinos um Ex-Eisbären Coach Drewniak stellt sich jedoch schwer dar, denn lange Zeit lagen die Rhinos aussichtsreich unter den Top vier. Mit dem Penaltysieg vor Wochenfrist hat sich der ESC gerade noch so das Erreichen der Play-offs aus eigener Kraft gesichert und dabei einen 0:2-Rückstand gegen den EV Ravensburg wettgemacht. Sowohl offensiv, als auch defensiv liegen beide Teams nahezu gleich auf, auch im direkten Vergleich steht es Remis, wobei jeweils die Gastmannschaft das Duell für sich entschieden hat.

Mit einem Sieg könnte man die Badener unter Druck setzen und erhält sich die Chance, am letzten Spieltag sowohl die Rhinos als auch die Artgenossen aus Heilbronn zu überholen, um doch noch in die Play-offs einzuziehen.