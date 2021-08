Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit der Vertragsverlängerung des US-Amerikaners Dan Radke bleibt der Topscorer der Regionalliga Südwest beim HC Zweibrücken und geht damit in seine vierte Saison bei den Hornets.

In der letzten Spielzeit konnte Radke verletzungsbedingt nicht für die Hornets aufs Eis. Nach seinem erfolgreich absolvierten Studium hat er ein Jobangebot in Deutschland angenommen und wird weiterhin in Saarbrücken leben. Somit waren sich beide Seiten schnell darüber einig, den Vertrag zu verlängern.

Bereits seit 2018 spielt Radke in der Rosenstadt und stand in 52 Spielen auf dem Eis. Dabei gelangen ihm beeindruckende 107 Scorerpunkte (51 Tore, 56 Vorlagen).