​Er war der überragende Akteur der Corona-Saison 2020/21 im Team des EHC Zweibrücken. Sieben Scorerpunkte in nur zwei Spielen erzielte Claudio Schreyer und präsentierte sich dabei in Topform. Unvergessen die vier Tore gegen die Rebels aus Stuttgart beim 5:4-Heimsieg. Jetzt hat er seine Zusage für die kommende Spielzeit in der Regionalliga Südwest gegeben.

Allerdings ist nicht ganz sicher, ob er für jedes Spiel zur Verfügung stehen wird. Die berufliche Weiterentwicklung macht eine genaue Planung zum aktuellen Zeitpunkt nahezu unmöglich. „Aktuell kann ich nur bis zum 31. Dezember planen. Was danach ist, wird sich zeigen. Klar ist: mein Spielerpass bleibt auf jeden Fall in Zweibrücken und ich werde natürlich alles dafür tun, so oft wie möglich auf dem Eis zu stehen. Das Training letzte Woche in Darmstadt hat schon mega Spaß gemacht. Daher wird es Zeit, dass es wieder richtig losgeht.“

Inzwischen steht fest, dass neben den Hornets in diesem Jahr neun weitere Mannschaften in der Regionalliga Südwest antreten. Zu den neun Mannschaften, die in der vergangenen Spielzeit an der Regionalliga Südwest teilgenommen haben, stößt nun auch wieder die 1b-Mannschaft der Wölfe aus Freiburg hinzu.

Aufgrund der immer noch andauernden Pandemie und damit eventuell verbundenen Spielverlegungen wurde sich auf eine Einfachrunde geeinigt. Die Vorrunde soll zum 1. Oktober starten und bis Ende Januar abgeschlossen sein. Anschließend an die Hauptrunde sollen die besten acht Teams im Februar und März den Meister im altbekannten Play-off-Modus ausspielen.

In der Landesliga Baden-Württemberg sind die Hornets mit der 1b-Mannschaft vertreten.