​Zwei Vertragsverlängerungen beim EHC Zweibrücken: Kapitän Stephen Brüstle und Robin Spenler spielen weiterhin für die Hornets in der Regionalliga Südwest.

Der 32-jährige Verteidiger Stephen Brüstle, der im Nachwuchs der Nürnberg Ice Tigers das Eishockeyspielen erlernte, geht nun schon in seine 17. Saison im Trikot der Hornets. In dieser Zeit absolvierte er bereits 315 Spiele und konnte insgesamt 197 Mal punkten (63 Tore, 134 Vorlagen).

Spenler durchlief alle Nachwuchsabteilungen des EHC Zweibrücken, ehe er in der Saison 2016/17 sein Debüt in der ersten Mannschaft feiern durfte. Seitdem lief er 71 Mal für die Hornets in der Regionalliga Südwest auf und konnte insgesamt 17 Scorerpunkte verbuchen (9 Tore, 8 Vorlagen).