​Dustin Bauscher und Christian Werth werden auch in der Saison 2021/22 für den EHC Zweibrücken in der Regionalliga Südwest spielen.

Bauscher erlernte den Eishockeysport im Nachwuchs der Frankfurter Löwen. Danach konnte er bei verschiedenen Vereinen wie Hannover, Diez-Limburg und Lauterbach auch höherklassig Spielerfahrung sammeln, ehe er 2019 bei den Hornets anheuerte. Seit 2019 hat der gebürtige Frankfurter 21 Partien für die Schwarz-Gelben absolviert und konnte 21 Scorerpunkte verbuchen (14 Tore, 7 Vorlagen).

Werth wechselte 2018 aus Mannheim nach Zweibrücken und verpasste seitdem keine einzige Partie. In 51 Spielen erzielte er 53 Scorerpunkte (25 Tore, 28 Vorlagen). Jetzt geht er in seine vierte Saison im Hornets-Trikot. „Ich fühle mich hier total wohl. Fans und Mannschaft sind echt klasse. Auch in Corona-Zeiten stehe ich zu den Hornets und spiele sehr gerne weiter in Zweibrücken“, sagt Werth.