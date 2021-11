Dramatische Ereignisse in der ICEHL

​Zwei Todesfälle erschüttern die Bratislava Capitals – der Club aus der slowakischen Hauptstadt, der seit 2020 in der internationalen österreichischen Liga (ICEHL, ehemals EBEL) spielt, hat nun den Antrag gestellt, den Spielbetrieb aus diesem Grund in der laufenden Saison einstellen zu dürfen. Cheftrainer der Capitals ist Peter Draisaitl.

In der vergangenen Woche starb der erst 24-jährige Stürmer Boris Sadecky. Er war bei einem Spiel mit einem Herzstillstand zusammengebrochen und einige Tage später im Krankenhaus gestorben. Nur zwei Tage später starb nun auch General Manager Dusan Pasek. Die Bitte um den Rückzug hat der Verein in den Sozialen Medien veröffentlicht, gleichzeitig aber auch erklärt, in der ICEHL bleiben zu wollen. Nun warte man auf eine Aussage der Liga.



Nach bislang 14 absolvierten Spielen stehen die Bratislava Capitals auf Rang zehn der 14er-Liga. Aktueller Tabellenführer ist der HK Olimpija Ljubljana vor Fehervar AV 19 und dem EC Red Bull Salzburg. In der zurückliegenden Premierensaison des Clubs in der ICEHL belegte der Verein nach der Hauptrunde den siebten Platz und schied im Viertelfinale gegen den HC Bozen aus.