Länderspiele in Zell am See und Rosenheim

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft ist am Nachmittag in Österreich eingetroffen. Nach zwei intensiven Eiseinheiten in Rosenheim hat sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis auf den Weg nach Zell am See begeben. Dort findet am Donnerstagabend (19 Uhr) das fünfte von insgesamt sieben Länderspielen der WM-Vorbereitung 2025 statt. Gegner ist dabei die Auswahl von Österreich.

Direkt nach dem ersten von zwei Nachbarschaftsduellen begibt sich die DEB-Auswahl zurück nach Rosenheim. Am Samstag um 17 Uhr steht dann das „Rückspiel“ gegen Team Austria in der ROFA-Arena an. Das Länderspiel in Rosenheim ist ausverkauft. Zuvor lädt die Nationalmannschaft am Freitagnachmittag, 25. April, zum öffentlichen Training ein. Trainingszeit des deutschen Teams ist von 14 Uhr bis 15.30 Uhr.

Beide Länderspiele gegen Österreich werden live und kostenlos auf Magenta-Sport übertragen.

Bundestrainer Harold Kreis zu den beiden Spielen gegen Österreich: „Gleich nachdem die Mannschaft in Rosenheim angekommen ist, haben wir angesprochen, dass wir jetzt nur noch drei Spiele haben bis zur WM. Daher betrachten wir jedes Spiel jetzt auch wie eine Art WM-Spiel und wollen eben deshalb vollständig unsere Spielweise verinnerlichen, auch wenn es natürlich nochmal in der nächsten Woche einige Veränderungen im Kader geben wird. Wir haben jetzt schon einige Spieler im Kader, die über WM-Erfahrung verfügen, somit ist die Entwicklung in den ersten Trainingstagen der Woche gut. Uns verbindet eine gewisse Rivalität mit Österreich, sie sind eine Mannschaft, die sich zeigt auf dem Eis und die ein aggressives Forechecking einsetzt und sich in den vergangenen Jahren international weiterentwickelt hat. Zudem haben sie ihren WM-Kader fast zusammen, da die Liga-Saison in Österreich bereits beendet ist. Daher wird es eine willkommene Herausforderung für uns.“

Stürmer Marc Michaelis: „Es fühlt sich sehr schön an, wieder bei der Nationalmannschaft zu sein – ich bin gerne hier. Es sind jetzt schon viele dabei, mit denen wir gemeinsam so einiges erlebt haben in den vergangenen Jahren und ich freue mich auf die kommenden Wochen. Bis jetzt war die Vorbereitung durchwachsen. Insofern hoffe ich, dass wir in diesen Tagen jetzt einen Schritt als Mannschaft nach vorne machen und unabhängig vom Ergebnis zwei gute Spiele gegen Österreich machen.“

WM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft:

10.04.2025, 19:30 Uhr: Deutschland – Tschechien 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

12.04.2025, 17:30 Uhr: Deutschland – Tschechien 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

16.04.2025, 18:00 Uhr: Slowakei – Deutschland 2:3 (2:0, 0:1 0:2)

17.04.2025, 18:00 Uhr: Slowakei – Deutschland 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

24.04.2025, 19:00 Uhr: Österreich – Deutschland (Zell am See)

26.04.2025, 17:00 Uhr: Deutschland – Österreich (Rosenheim)

04.05.2025, 17:00 Uhr: Deutschland – USA (Düsseldorf)