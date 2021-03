Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Das Vorbereitungsprogramm der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2021 in Riga/Lettland (21. Mai bis 6. Juni) steht weitgehend fest. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm wird den überwiegenden Teil der Wochen vor den Titelkämpfen in Nürnberg verbringen und auch die geplanten Heimländerspiele vor der WM allesamt in Nürnberg austragen.

Vorgesehen sind insgesamt sechs Testspiele vor dem WM-Auftakt am 21. Mai gegen Italien, vier davon in Deutschland und zwei in der Slowakei. Alle Testländerspiele werden live bei Magenta-Sport zu sehen sein, mindestens drei davon überträgt auch Sport1 live und in voller Länge im Free-TV. Die restlichen Partien fasst Sport1 in Highlights zusammen.

Erstmals wird DEB-Coach Söderholm die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes ab dem 21. April in Mittelfranken versammeln, diese Phase schließen dann die Tests in der Slowakei (24. und 25. April) ab. Die darauffolgende Woche wird mit zwei Duellen in Nürnberg gegen Tschechien (29. April und 1. Mai) beendet. Der dritte Abschnitt der Vorbereitung beginnt am 4. Mai und gipfelt in zwei Spielen gegen Belarus (7. und 8. Mai). Der Ablauf der letzten zehn Tage vor dem WM-Auftakt am 21. Mai in Riga gegen Italien ist noch nicht vollumfänglich bestätigt.

DEB-Interims-Sportdirektor Christian Künast: „Wir verbringen die gesamte Vorbereitung an einem Ort, weil wir generell ohne Zuschauer*Innen planen müssen und damit auch das Risiko der Ansteckung kleiner halten wollen. Die Gegner sind für die WM-Testspiele sind identisch geblieben zur ursprünglichen Planung. Alle Vorbereitungsmaßnahmen werden unter strengen Hygienevorschriften und mit engmaschigen Tests stattfinden, denn die aktuelle Lage ist für alle alarmierend. Wir werden bis zum Schluss flexibel bleiben müssen.“

Bundestrainer Toni Söderholm: „Wir blicken in froher Erwartung auf die kommende und intensive WM-Vorbereitung in Nürnberg, wo wir optimale Bedingungen vorfinden werden. Wir haben vieles vor uns und streben tagtäglich an, unser Spiel zu verbessern. Die Testspiele sind sehr wichtig für alle, sodass wir uns bestmöglich auf die WM einstimmen können. Es wird eine interessante Vorbereitung, in der wir sehr viele Dinge im Auge behalten müssen, aber die Spieler und unsere spielerischen Vorhaben sind die wichtigsten. Es kann sehr viel passieren und wir müssen auf alles so gut wie möglich eingestellt sein. Ich freue mich auch persönlich sehr auf die kommende Zeit, es wird unglaublich guttun, endlich wieder mit der Mannschaft arbeiten zu können.“

WM-Testspiele:

Slowakei – Deutschland (Samstag, 24. April/Piestany)

Slowakei – Deutschland (Sonntag, 25. April/Piestany)

Deutschland – Tschechien (Donnerstag, 29. April um 18.00 Uhr in Nürnberg/live MagentaSport und Sport1)

Deutschland – Tschechien (Samstag, 1. Mai um 13.30 Uhr in Nürnberg/live bei MagentaSport/Highlights bei Sport1)

Deutschland – Belarus (Freitag, 7. Mai um 17.00 Uhr in Nürnberg/live MagentaSport und Sport1)

Deutschland – Belarus (Samstag, 8. Mai um 15.45 Uhr in Nürnberg/live MagentaSport und Sport1)

WM-Vorbereitungsphasen:

Phase 1: 21. bis 25. April in Nürnberg

Phase 2: 27. April bis 1. Mai in Nürnberg

Phase 3: 4. bis 8. Mai in Nürnberg

Phase 4: Anreise nach Riga/Lettland noch offen, Turnierbeginn am 21. Mai