​Am kommenden Montag, 6. Juni, starten die deutschen Eishockey-Juniorinnen in die U18-Weltmeisterschaft in den USA.

Zum Auftakt trifft das Team von U18-Bundestrainerin Franziska Busch in der Bob Suter’s Capitol Ice Arena in Middleton (Wisconsin) auf das Team der Schweiz. Der erste Puck wird um 20 Uhr Ortszeit (3:00 Uhr, MESZ am 7. Juni) eingeworfen.

Das deutsche Team setzt sich aus Spielerinnen der DFEL-Clubs, Spielerinnen aus US-amerikanischen High-School-Teams sowie deutschen Nachwuchsvereinen zusammen. Das „C“ der Kapitänin trägt Annabella Sterzik (Heilbronn) von den Eisbären Juniors Berlin. Ihre Vertreterinnen sind Celine Mayer (Rosenheim) vom ESC Planegg-Würmtal und Liliane Gottfried (Soest) von den Bergkamener Bären bzw. dem Iserlohner EC. U18-Cheftrainerin Franziska Busch wird unterstützt von Frauen-Bundestrainer Tom Schädler als Assistent, Torwarttrainerin Viona Harrer sowie Athletiktrainer Stephan Klingner.

Frauen-U18-Bundestrainerin Franziska Busch: „Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben unsere zweimalig abgesagte WM nachzuholen. Die Vorbereitung war, bedingt durch den Zeitpunkt der WM im Juni und die Abiturprüfungen der Spielerinnen im Endjahrgang, nicht ganz einfach. Die Spielerinnen waren lange nicht mehr im Mannschaftstraining auf dem Eis und auch die letzten Spiele sind Wochen her. Unser Fokus lag darauf, uns als Mannschaft weiter zu entwickeln. Von den taktischen Grundlagen ausgehend haben wir viel zusammen erarbeitet bis hin zu den Special Teams. Durch die WM-Absagen der letzten Jahre fehlt den meisten unserer Spielerinnen WM-Erfahrung, deshalb ist es umso wichtiger und freuen wir uns umso mehr, dass es nach zwei Jahren des Wartens am Montag gegen die Schweiz endlich losgeht.”

Annabella Sterzik, Kapitänin des U18-Frauen-Nationalteams: „Nach einer langen Anreise sind wir vor einigen Tagen gut in Middleton angekommen. Die Bedingungen hier sind top, das Hotel ist schön. Wir sind alle froh, dass die Vorbereitung jetzt endlich vorbei ist und es am Montag richtig losgehen kann.”

Die WM ist in eine A-Gruppe mit den stärkeren Teams und eine B-Gruppe mit den schwächeren aufgeteilt. Gruppe A mit den USA, Kanada, Finnland und Schweden spielt in der LaBahn Ice Arena in Madison (Wisconsin). Die besten zwei Teams der Gruppe qualifizieren sich direkt fürs Halbfinale, Platz drei und vier aus Gruppe A und die zwei besten Teams aus Gruppe B treffen im Viertelfinale aufeinander. Die dritt- und viertplatzierten Juniorinnen-Nationalteams aus Gruppe B spielen in Hin- und Rückspielen Platz sieben aus.

Das deutsche Team nahm zuletzt 2018 an der U18-WM teil, belegte nach der Vorrunde Rang sieben, stieg dann aber aufgrund zweier Niederlagen in der Relegation gegen die Schweizerinnen ab. Beim Division-I-Turnier in Füssen im Januar 2020 gelang der Wiederaufstieg in die Top-Division.

Neben den deutschen Juniorinnen sind auch zwei Schiedsrichterinnen in Madison und Middleton im Einsatz. Svenja Strohmenger (Königsborner JEC) und Julia Männlein (EHC Königsbrunn) werden mehrere Partien leiten.