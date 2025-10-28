Eishockey und Golf – zwei Sportarten, die kaum unterschiedlicher wirken könnten.

Vom Puck zum Putter – Warum so viele Eishockeyprofis begeisterte Golfer sind

28.10.2025, 12:10 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Hier das Tempo, der Körperkontakt, das Adrenalin auf dem Eis. Dort die Ruhe, Präzision und Konzentration auf dem Grün.

Und doch gibt es eine erstaunliche Zahl an Spielern, die in beiden Disziplinen glänzen. Wer genauer hinsieht, versteht schnell: Zwischen Schläger und Schläger liegt weniger Abstand, als man denkt.

Zwei Sportarten, ein Bewegungsgefühl

Der Übergang vom Eishockey zum Golf ist kein Zufall. Beide Sportarten beruhen auf Rotationskraft, Balance und Timing. Der Golfschwung erinnert in seiner Dynamik an den Schlagschuss – nur in Zeitlupe. Hockeyspieler haben gelernt, die Kraft aus der Körpermitte zu erzeugen, das Gewicht präzise zu verlagern und den Schläger mit maximaler Kontrolle zu führen.

Auch mental passen die Welten zusammen: Im Eishockey entscheidet jede Sekunde, im Golf jeder Schlag. Wer auf dem Eis gelernt hat, Fehler sofort abzuhaken und sich neu zu fokussieren, bringt genau die mentale Stärke mit, die Golfer brauchen.

Warum viele erst nach der Karriere zum Golfschläger greifen

Viele Profis entdecken Golf erst, wenn sie mit dem Eishockey aufhören. Die Gründe sind nachvollziehbar: Nach Jahren voller Intensität und Verletzungsgefahr suchen sie eine ruhigere, aber trotzdem wettkampforientierte Sportart. Golf bietet beides – und fordert Körpergefühl, Präzision und Ehrgeiz auf eine andere Weise.

Weil die technischen Grundlagen – Bewegungskoordination, Schlaggefühl, Timing – aus dem Hockey bereits vorhanden sind, machen Ex-Profis im Golf häufig schnelle Fortschritte. Der Golfschwung wird zur neuen Trainingsaufgabe, der Ball zum neuen Gegner.

Wayne Gretzky – Der „Great One“ auf dem Grün

Wenn man über die Verbindung zwischen Eishockey und Golf spricht, führt kein Weg an Wayne Gretzky vorbei. Der wohl größte Spieler der NHL-Geschichte verbringt heute viel Zeit auf dem Golfplatz. Sein eleganter Schwung und seine Präzision passen perfekt zu seiner Persönlichkeit: ruhig, analytisch, effizient.

Gretzky ist aber nicht nur selbst ein passionierter Golfer – durch seine Tochter Paulina, die seit 2022 mit PGA-Star Dustin Johnson verheiratet ist, ist die Golfleidenschaft in der Familie fest verankert. Die Verbindung von Gretzky und Johnson steht sinnbildlich für die enge Beziehung beider Sportwelten.

Vom Eis aufs Fairway – Die prominenten Beispiele

Pierre Larouche war einer der ersten NHL-Spieler, der nach der Karriere eine ernsthafte Golfambition entwickelte. Der frühere Stürmer der Pittsburgh Penguins und Montreal Canadiens spielte so stark, dass er sich beinahe für die US Open 1993 qualifizierte – eine Leistung, die zeigt, wie schnell sich Hockeykönner im Golf zurechtfinden können.

Ein ähnlicher Weg gelang dem schwedischen Torhüter William Löfqvist. Nach seiner aktiven Zeit wurde er tatsächlich Profi auf der Swedish Golf Tour – ein bemerkenswerter Doppelweg, der nur wenigen Sportlern gelingt.

Auch Grant Fuhr, legendärer Goalie der Edmonton Oilers, gilt als Golfenthusiast. Schon zu seiner aktiven Zeit spielte er regelmäßig 36 Löcher – teils sogar an Spieltagen. „Golf war mein Ventil“, sagte er einmal. „Die Konzentration ist dieselbe, nur das Tempo ist anders.“

Und dann wäre da noch Bobby Orr, der Ausnahmedefender der Boston Bruins, der auch abseits des Eises ein Händchen für den Schläger bewies. In Kanada gilt Golf für viele ehemalige Profis längst als Teil des Lebensstils. Ein Spiel, das man mit derselben Leidenschaft betreibt wie einst das Eishockey.

Selbst in der aktuellen Generation ist die Verbindung spürbar. Mark Scheifele von den Winnipeg Jets gilt als exzellenter Golfer und spielte sogar bei einem Event der PGA Tour Canada mit – inklusive Birdie auf der Schlussbahn. Für ihn ist Golf der ideale Sommerausgleich: Technik, Fokus, Wettbewerb – alles vertraut, nur eben ohne Kufen.

Warum Hockeyspieler auf dem Golfplatz glänzen

Was alle Beispiele eint: Hockeyprofis bringen ein einzigartiges Bewegungsverständnis mit. Die Verbindung von Kraft, Koordination und Rhythmus ist im Hockey entscheidend – und im Golf von unschätzbarem Wert. Dazu kommt der mentale Aspekt: Hockeyspieler sind ehrgeizig, diszipliniert und gewöhnt, Rückschläge zu verarbeiten.

Golf wird so zur Verlängerung ihres sportlichen Selbst – ruhiger, aber nicht weniger fordernd. Wo auf dem Eis Sekunden entscheiden, geht es auf dem Grün um Millimeter. Das Prinzip bleibt gleich: Kontrolle unter Druck.

Fazit: Zwei Welten, ein Instinkt

Der Schritt vom Puck zum Putter ist kleiner, als viele glauben. Ob Wayne Gretzky, Grant Fuhr oder Pierre Larouche – sie alle zeigen, dass Eishockeyspieler auf dem Golfplatz nicht nur mithalten, sondern oft dominieren können. Beide Sportarten verlangen Präzision, Balance und mentale Stärke. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum so viele ehemalige Hockeygrößen auf dem Fairway eine zweite sportliche Heimat finden.

Du bist Hockeyfan und der Reiz von Golf packt auch dich? Für viele Hobbygolfer, die ebenfalls später anfangen, sind diese Beispiele ein Ansporn: Wer Geduld, Disziplin und Leidenschaft mitbringt, kann in jedem Alter Neues meistern. Suche Dir einen Club, einen Trainer, lass Dir von digitalen Angeboten wie Par72.Golf helfen und versuch es einfach mal.