So läuft es in Schweden

Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Torspektakel und Kantersiege für Örebro, Malmö und Oskarshamn. Knappe Siege dagegen für Rögle, Växjö, Luleå und Frölunda ärgert den Tabellenführer. Die Samstagsspiele in der SHL im Überblick.

Rögle BK – Timrå IK 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Die Partie startete unter den aufmerksamen Augen von Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara, unspektakulär ins Auftaktdrittel und blieb zunächst torlos.

Im zweiten Drittel nutzte Rögle eine Überzahlsituation aus und ging durch einen Treffer von Linus Sandin in Führung. Zwar gelang Timrå durch Olli Juolevi der Anschlusstreffer, aber nur zehn Sekunden später stellte Samuel Jonsson die Ein-Tor-Führung wieder her.

Rögle drängte in der ersten Hälfte des Schlussabschnitts auf das 3:1, konnte jedoch den gutaufgelegten Tim Juel im Tor der Gäste nicht überwinden. Timrå überstand sogar eine Unterzahl und erspielte sich in den Schlussminuten ein Übergewicht. Bei knapp zwei Minuten auf der Uhr nahm Timrå den Torhüter heraus, aber Rögle verteidigte geschickt und sicherte sich nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen drei wichtige Punkte.

Örebro Hockey - Linköping HC 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

Örebro ging früh in Führung, aber Linköping glich noch spät im ersten Drittel aus. Ty Rattie hatte im Mittelabschnitt die Führung für die Gäste auf den Schläger, scheiterte jedoch am ehemaligen NHL-Goalie Jonas Enroth. Knapp drei Minuten vor Ende und bei einem Spielstand von 2:2, ging Örebro erneut in Führung. Mit zwei Treffern ins leere Tor, besiegelten die Hausherren dann das Endergebnis von 5:2. Der ehemalige Straubinger Taylor Leier erzielte dabei beide Tore der Gäste.

HV 71 Jönköping – Malmö Redhawks 0:8 (0:0, 0:4, 0:4)

HV71 begann intensiv konnte dabei aber nichts Zählbares herausholen. Malmö übernahm im zweiten Drittel vollständig und schickte die Småländer mit vier Treffern in die Kabine. Die Redhawks legten im letzten Drittel noch vier weitere Treffer gegen die hilflose Mannschaft aus Jönköping nach. Diese 0:8-Heimniederlage war die höchste Heimniederlage des HV71 seit dem 0:8 gegen Linköping im November 2001.

IK Oskarshamn – MoDo Hockey 7:2 (0:1, 3:0, 4:1)

Es sah einige Zeit angespannt aus für Oskarshamn gegen MoDo. Die Gäste aus Örnsköldsvik führten und kontrollierten das Spiel bis ins Mittelabschnitt. Dann aber erzielte der IKO innerhalb von 90 Sekunden zwei Tore und übernahm somit die Führung. MoDo kam in einem letzten Aufbäumen noch auf ein 4:2 heran, kollabierte jedoch vollständig. 7:2 hieß es am Ende.

Leksands IF – Växjö Lakers 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Die Saison verläuft bisher ganz und gar nicht nach Plan für den amtierenden Meister aus Växjö. Auch in diesem Spiel blieb das Anfangsdrittel vorerst torlos. Ein Doppelschlag der Lakers durch Noah Österlund und Kalle Kossila brachte die Mannschaft um Tobias Rieder im zweiten Drittel eine komfortable 2:0-Führung. Leksand verkürzte in Überzahl durch Marek Hrivik sieben Minuten vor Schluss und drängte auf den Ausgleich. Växjö widerstand jedoch dem Ansturm und rettete den Sieg über die Zeit. Rieder blieb in der Partie ohne Punkt.

Skellefteå AIK – Luleå Hockey 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Zwei defensivstarke Teams trafen in Västerbotten aufeinander, wobei das Endergebnis von 0:1, dass glücklicheren Ende für Luleå widerspiegelt. Der Vizemeister aus Skellefteå verpasste die Chance, im letzten Drittel mit einem Penalty in Führung zu gehen. Der Kanadier Dylan Sikura scheiterte jedoch an Matteus Ward im Gästetor. Schließlich war es Mario Kempe, Bruder von Adrian Kempe bei den Los Angeles Kings, der sowohl zum Helden also auch einzigen Torschützen des Tages wurde.

Färjestads BK – Frölunda HC 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) n.P.

Der Tabellenführer aus Färjestad startete besser in die Partie und ging folgerichtig durch Per Åslund in Führung. Das zweite Drittel war relativ ausgeglichen, wobei der FBK die Oberhand behielt. Dennoch war es Frölunda, das zum Torerfolg kam, als Henrik Tömmernes einen Stellungsfehler von Torhüter Carl Lindbom ausnutze. Das Spiel fand weder in der regulären noch der Overtime einen Gewinner, weshalb das Penaltyschiessen entscheiden musste, wo die Gäste aus Göteborg als Sieger hervorgingen. Der 18-jährige David Edstrom, diesjähriger 1st-Round-Rick der Vegas Golden Knights, erzielte dabei den entscheidenden Treffer.