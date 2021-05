Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Växjö Lakers haben auch das fünfte Finalsspiel in der SHL gegen Rögle BK gewonnen. Ein 6:2-Heimerfolg am Montagabend bescherte den Smaalander die schwedische Meisterschaft. Nach 2015 und 2018 ist es die dritte Meisterschaft in der Svenska Hockeyligan (SHL). Rögle BK mit Moritz Seider verlor die Best-of-Seven-Serie mit 1:4 nach Spielen.

Das fünfte Duell war enger als es das Ergebnis vermuten lässt und lange ausgeglichen. Nach zwei Spieldritteln stand es 1:1. Moritz Seider übernahm mit über 21 Minuten Eiszeit und sechs Torschüssen erneut eine Führungsrolle für sein Team. Im Schlussabschnitt gelang Frederik Karlström (43.) der 2:1-Führungstreffer für Växjö. Seiders Team stand folglich unter Zugzwang und mit zunehmender Spieldauer fanden die Hausherren Lücken in der RBK-Defensive. Innerhalb von viereinhalb Minuten hagelte es gleich vier Gegentreffer für Rögle. Seiders Vorlage zum 6:2-Endstand durch Olli Palola (59.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Die Växjö Lakers konnten auch ihre dritte Finalteilnahme erfolgreich abschließen. Pontus Holmberg wurde zum MVP gewählt. Der 22-jährige Schwede steuerte für Växjö in 14 Play-off-Spielen 14 Scorerpunkte (7 Tore, 7 Assists) bei. Beim entscheidenden Match war der Stürmer mit zwei Toren und einer Vorlage erfolgreich. Sein Teamkamerad Jack Drury - Sohn von Ex-DEL-Spieler Ted Drury und im Krefelder Nachwuchs ausgebildet - steuerte am Montagabend ebenfalls zwei Tore bei (insgesam 14 PO-Spiele, fünf Tore, sechs Assists, elf Punkte).

Für Moritz Seider geht trotz des verlorenen Finales eine erfolgreiche SHL-Saison zu Ende: Der 20jährige Verteidiger wurde zum Rookie des Jahres gewählt. In 48 Hauptrundenspielen kam der Deutsche auf 28 Scorerpunkte (davon sieben Tore). In den Playoffs gelangen dem in Zell geborenen Jungspund weitere fünf Punkte (ein Tor) in 13 Partien. Er spielte eine tragende Rolle in seinem Team und machte deutlich, dass er für die NHL gerüstet ist. Die Detroit Red Wings dürfen sich auf einen spielstarken Defensivakteur freuen.

Die Ergebnisse der SHL-Finalspiele:

Växjö Lakers - Rögle BK 2:1

Växjö Lakers - Rögle BK 3:2 OT

Rögle BK - Växjö Lakers 5:1

Rögle BK - Växjö Lakers 2:3 OT

Växjö Lakers - Rögle BK 6:2