In einem bis zum Schluss packenden Spiel gegen Luleå HF haben sich Tobias Rieder und die Växjö Lakers mit einem knappen 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)-Heimsieg den Platz im Halbfinale im letzten Spiel der Viertelfinalserie gesichert.

Nachdem sie zuvor zwei Matchbälle verpasst hatten, gelang es dem Vorrundensieger aus Växjö in der mit 5.750 Zuschauern ausverkauften Vida Arena, die große Überraschung gegen den als starken Außenseiter in diese Viertelfinalserie gestarteten Luleå HF abzuwehren. Die Småländer waren im ersten Drittel spielbestimmend, kamen aber nicht wirklich zu vielen guten Torchancen. Daher dauerte es bis zur 18. Spielminute bis der Däne Joachim Blichfeld das erste Tor erzielte und den Favoriten in Führung brachte. Diese hielt jedoch nur 26 Sekunden, ehe Luleå durch Niklas Olausson überraschend ausglich.

Im Mittelabschnitt hatte Luleå dann sogar die Möglichkeit, das 1:2 zu erzielen, aber anstatt in Führung zu gehen, verursachten die Gäste in dieser Situation einer Strafe. Im anschließenden Powerplay erzielte Robert Rosén das 2:1 nach einer guten Vorarbeit des Finnen Kalle Kossila. Danach verlagerte Luleå das Spiel mehr und mehr nach vorne in das Drittel der Lakers.

Im letzten Drittel hatten die Gäste aus Norrbotten einige Aktionen, bei denen sie guten Druck ausüben und auf den Ausgleich drücken konnten. Växjö stand aber hinten stabil an diesem Dienstagabend und verteidigte routiniert. Mit etwas mehr aus zwei Minuten übrig nahm Luleå den Torhüter heraus und war nach einem Pfostentreffer von Isac Brännström nahe dran, um sich in die Verlängerung zu retten. Aber die Scheibe wollte einfach nicht mehr hinter Lakers-Goalie Emil Larmi ins Tor und so steht Växjö im SHL-Halbfinale.

„Das sind Play-offs! In den Schlussminuten hatten die einen Pfostentreffer und wir hatten einen. Das ist einfach großartig. Luleå ist eine defensiv starke Mannschaft und gibt nie auf. Vorher haben wir darüber gesprochen auf die wichtigen Details zu achten“, sagte Växjö Verteidiger Joel Persson dem schwedischen TV-Sender C More nach dem Spiel. „Växjö ist im ersten Drittel besser. Wir kommen gut ins zweite und haben die Chance in Führung zu gehen. Ansonsten macht Växjö einfach ein gutes Spiel“, fasst Luleås Trainer Thomas Berglund die Partie aus seiner Sicht zusammen. Tobias Rieder stand beim Einzug das Halbfinale 13:39 Minuten auf dem Eis.

Die Gegner für sowohl Växjö als auch Skellefteå AIK mit Tom Kühnhackl werden am Mittwoch aus den Gewinnern der beiden übrigen Viertelfinalserien zwischen Färjestad BK gegen Frölunda HC und Örebrö Hockey gegen Timrå IK ermittelt. Beide Serien sind nach sechs Spielen mit 3:3 ausgeglichen und werden jeweils in Spiel 7 entschieden.

