Lesedauer: ca. 1 Minute

​Den Växjö Lakers fehlt nur noch ein Sieg zur schwedischen Meisterschaft. Die Südschweden gewannen auch das zweite Finalduell gegen Moritz Seiders Rögle BK. Mit 3:2 nach Verlängerung behielt das Team von Coach Sam Hallam die Oberhand. Nur 17 Torschüsse reichten den Hausherren zum Erfolg.

Wieder erhielt Moritz Seider viel Zeit auf dem Eis (22:30 Minuten) und feuerte fünfmal aufs gegnerische Tor – so oft wie kein anderer. Der kanadische Trainer Cam Abbott ist ein wahrer Förderer des deutschen Verteidigers. Gemeinsam mit Zwillingsbruder und Manager Chris sind die Abbotts für die sportlichen Geschicke Rögles verantwortlich. Die Finalteilnahme ist der bisher größte Kluberfolg.

Adam Tambellini (5.) weckte mit seinem frühen Führungstreffer am Samstagabend Hoffnungen für den grün-weißen Seider-Klub. In Drittel zwei hatte aber Emil Pettersson (29.) die richtige Antwort zum 1:1-Ausgleich für Växjö. Vorlagengeber war übrigens Jack Drury. Der Sohn des ehemaligen DEL-Scorers Ted Drury erlernte das Eishockeyspielen u.a. im Krefelder Nachwuchs. Sieben Minuten später im Powerplay brachte Leon Bristedt (36.) Rögle wieder in Front.

Växjö ging im Schlussabschnitt offensiver ans Werk und wurde belohnt. Pontus Holmberg (44.) traf mit einem überschaubaren Schuss zum 2:2. RBK-Goalie Christoffer Rifalk war an diesem Abend mit einer Fangquote von 82,35 % nicht der erhoffte Rückhalt. Zum Matchwinner avancierte Hardy Hämann Aktell. Der Verteidiger traf in der 65. Minuten mit einem Schlenzer ins rechte obere Eck zum 3:2-Endstand.

Växjö kann nun am Donnerstagabend in Ängelholm die dritte Meisterschaft nach 2015 und 2018 der jungen Vereinsgeschichte gewinnen. Moritz Seider und seine Jungs werden etwas dagegen haben.