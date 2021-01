Stütze, Peterka und Elias unter Top 5 der WM-Scorer

U20-WM: Deutschland trifft im Viertelfinale auf Russland

​Früh morgens in Edmonton bedeutet am frühen Abend in Deutschland: Am Samstag um 18 Uhr deutscher Zeit bestreitet die deutsche U20-Eishockey-Nationalmannschaft ihr V...