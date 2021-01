Lesedauer: ca. 1 Minute

​Früh morgens in Edmonton bedeutet am frühen Abend in Deutschland: Am Samstag um 18 Uhr deutscher Zeit bestreitet die deutsche U20-Eishockey-Nationalmannschaft ihr Viertelfinale bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Kanada. Seit gestern Nacht steht nun auch der Gegner fest: Die DEB-Auswahl von Bundestrainer Tobias Abstreiter trifft auf Russland.

In der Gruppe B lagen die Top 4 eng beieinander. Jeweils ein Zähler trennte die Mannschaften aus den USA (9 Punkte), Russland (8), Schweden (7) und Tschechien (6). Gruppenletzter wurde Österreich ohne Punktgewinn. Doch sowohl Österreich als auch die in der deutschen Gruppe punktlosen Schweizer bleiben in der Top-Division der U20-WM, da die Relegation in diesem Jahr entfällt. Coronabedingt wurden die unterklassigen WM-Turniere abgesagt, sodass kein Aufsteiger ermittelt werden konnte.

Für Deutschland ist es die erste Viertelfinalteilnahme überhaupt seit Einführung dieses Turniermodus. Das Abstreiter-Team musste in den ersten drei der vier Gruppenspiele auf acht Feldspieler verzichten, die ebenso wie der zwei Spiele lang fehlenden Torhüter Florian Bugl in Quarantäne waren, sodass die Auftaktspiele nur mit 14 Feldspielern, also weniger als drei Reihen bestritten werden konnten. Deutschland verkaufte sich zum Auftakt gegen Finnland (3:5) sehr gut, ehe das Team gegen Titelverteidiger Kanada kräftemäßig völlig einbrach und mit 2:16 verlor. Die Mannschaft zeigte eine bemerkenswerte Moral, streifte diese Negativerfahrung ab und gewann die entscheidenden Spiele gegen die Slowakei (4:3 n.V.) und die Schweiz (5:4) und zog gar als Gruppendritter in die K.o.-Phase ein.

Herausragend aus einer sehr guten Teamleistung agiert die erste Angriffsreihe der deutschen Mannschaft. Denn Tim Stützle (fünf Tore, fünf Vorlagen), J.J. Peterka (vier Tore, sechs Vorlagen) und Florian Elias (drei Tore, fünf Vorlagen) nehmen aktuell die Ränge drei bis fünf in der Scorerwertung des WM-Turniers ein, lediglich überboten durch den Amerikaner Trevor Zegras (sechs Tore, sieben Vorlagen) und den Kanadier Dylan Cozens (sechs Tore, fünf Vorlagen). Die deutsche Mannschaft hat zudem mit 38,1 Prozent das aktuell dritterfolgreichste Powerplay nach den USA und Finnland sowie mit 14,89 Prozent die zweitbeste Schusseffektivität nach Kanada.

Die Viertelfinalspiele, die von Magenta Sport übertragen werden, finden am Samstag, 2. Januar, beziehungsweise in der Nacht auf Sonntag statt:

18.00 Uhr: Deutschland – Russland

21.30 Uhr: Finnland – Schweden

01.00 Uhr: Kanada – Tschechien

04.30 Uhr: USA – Slowakei