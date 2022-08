Lesedauer: ca. 1 Minute

Neben vielen anderen Ligen und Turnieren bekommt ihr in der Hockeyweb App ab sofort auch einen Liveticker mit allen Daten für die U20-Weltmeisterschaft. Wartet also nicht lange, sondern ladet euch die kostenlose App herunter!

Hier geht`s zum Download der iOS Version

Hier geht`s zum Download für Android

Die U20-WM findet vom 9. August bis zum 20. August statt. Die besten zehn Nationen im Altersbereich unter 20 Jahren kämpfen um den Titelgewinn in Kanada. Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat sich bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Kanada hohe Ziele gesetzt. "Ich denke, wir haben sehr gute Chancen, ins Viertelfinale einzuziehen", sagte U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter. Deutschland spielt in der Gruppenphase gegen die USA (10. August, 4 Uhr), Österreich (11. August, 4 Uhr), Schweiz (14. August, 4 Uhr) und Schweden (16. August, 4 Uhr). Also Toralarm für Deutschland einstellen und die Spiele im Liveticker verfolgen!

