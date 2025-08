Lesedauer: ca. 1 Minute

Die deutsche U20-Nationalmannschaft traf bei ihrem ersten Länderspiel der Saison 2025/2026 auf die Nachwuchsauswahl der Slowakei. In der Nordhessen Arena in Kassel musste das Team von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter eine knappe 2:3-Niederlage nach Verlängerung hinnehmen. Die DEB-Torschützen waren Timo Kose (36.) und Elias Pul (43.).

Im Tor startete heute Linus Vieillard, Tobias Schwarz führte die DEB-Auswahl als Kapitän auf das Eis. Nach einer Anfangsphase auf Augenhöhe handelte sich die slowakische Mannschaft in der 13. Spielminute eine Strafzeit ein, die aber folgenlos blieb. Rund zwei Minuten vor Ende des ersten Drittels gingen die Gäste durch Martin Kalis mit 1:0 in Führung. Das DEB-Team kam mit Schwung aus der Kabine und machte ordentlich Druck. Timo Kose konnte die deutsche Mannschaft dafür belohnen und traf in der 36. Minute zum 1:1-Ausgleich. Direkt zu Beginn des letzten Spielabschnitts ging das DEB-Team durch den Treffer von Elias Pul mit 2:1 in Führung – diese hielt bis zu Minute 52, in der Tomas Pobezal der 2:2 Ausgleich gelang. In der anschließenden Verlängerung dauerte es nur 23 Sekunden, bis die Slowaken den Siegtreffer erzielten.

Bereits am Freitag, 1. August 2025, trifft die deutsche Nachwuchsauswahl erneut auf das slowakische Team. Spielbeginn in der Nordhessen Arena in Kassel ist wieder um 18.30 Uhr.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Die Spieler haben heute großen Einsatz gezeigt und waren im zweiten und dritten Drittel die bessere Mannschaft. Es war das erwartet intensive Spiel gegen eine gute slowakische Auswahl. Unter dem Strich kann man sagen, dass sich die Mannschaft viele Chancen erspielt hat, wir aber nicht effizient genug in der Auswertung waren, und so das Spiel nach der Führung nicht halten konnten. Wir haben uns am Ende leider zu der ein oder anderen unnötigen Situation hinreißen lassen. Wenn wir morgen unsere Chancen besser verwerten, können wir das Spiel gewinnen.“

Stürmer Timo Kose: „Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Am Schluss haben wir aber zu viele Strafen genommen und so den Sieg verspielt. Nichtsdestotrotz gehen wir positiv aus diesem Spiel heraus und greifen morgen wieder an. Wir müssen noch unsere Fehler minimieren, die einfachen Sachen richtig machen und die Pucks zum Tor bringen, dann können wir auch morgen wieder ein gutes Spiel abliefern.“