Lesedauer: ca. 1 Minute

In seiner zweiten U20-Eishockey-WM-Partie sichert sich das DEB-Nachwuchsteam die ersten drei Punkte in der Gruppe B gegen die Auswahl aus Österreich. Mit einem 4:2 setzte sich die deutsche U20- Nationalmannschaft gegen das Team von Philipp Pinter nach 60. Minuten durch.

Die Hockeyweb App für iOS



Die Hockeyweb App für Android

Die Treffer auf deutscher Seite verbuchten Josef Eham sowie Alexander Blank. Letzterer wurde zudem mit seinem Hattrick uns seinen insgesamt vier Punkten (3 Tore, 1 Assist) zum besten deutschen Spieler der Partie gewählt. Am Samstag, 13. August 2022 (dt. Zeit 04:00 Uhr +1 / live auf MAGENTA SPORT) wartet dann das dritte Gruppenspiel gegen die Schweizer auf die deutsche Auswahl. In der Hockeyweb App bekommt ihr einen Liveticker für alle Spiele der U20-WM.



Stimmen zum Spiel:

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir sind, so denke ich, ganz gut ins Spiel gekommen, allerdings dann auch in Rückstand geraten durch ein Powerplay-Tor der Österreicher. Wir haben dennoch immer an den Sieg geglaubt. Die Stimmung war immer gut an der Bande sowie in der Mannschaft und wir haben viele Dinge richtig gemacht, die dann auch ausschlaggebend für den Sieg heute Abend waren.“

Kapitän Luca Münzenberger: „Ich denke, wir haben wirklich gut gespielt. Defensiv waren wir stark. „Blanki“ hat natürlich super performt, vier Punkte gemacht – drei Tore und einen Assist. Am Anfang sind wir nicht so gut reingekommen, waren aber im zweiten Drittel wieder deutlich besser. Natürlich hat da auch das Powerplay geholfen. Das lief einfach. Am Ende haben wir die Führung gehalten und verdient gewonnen.“

Stürmer Alexander Blank: „Das war heute eine super Teamleistung von uns. Wir haben alle das Beste gegeben. Es freut mich natürlich, dass ich diese drei Tore geschossen habe, aber ich denke die drei Punkte gemeinsam mit der Mannschaft sind wichtiger. Wir müssen jetzt gegen die Schweiz noch einmal genauso spielen, um uns bestmöglich zu platzieren. “

Jetzt hier auf die U20-WM wetten

Der Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft

04.08.2022 | 13:00 (dt. Zeit 21:00) | Slowakei – Deutschland (Testspiel) 5:3

05.08.2022 | 13:00 (dt. Zeit 21:00) | Deutschland – Lettland (Testspiel) 1:3

09.08.2022 | 20:00 (dt. Zeit 04:00) | USA – Deutschland 5:1

10.08.2022 | 20:00 (dt. Zeit 04:00) | Deutschland – Österreich 4:2

13.08.2022 | 20:00 (dt. Zeit 04:00) | Deutschland – Schweiz

15.08.2022 | 20:00 (dt. Zeit 04:00) | Schweden – Deutschland