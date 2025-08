Lesedauer: ca. 1 Minute

Beim zweiten Spiel innerhalb von zwei Tagen kann sich die deutsche U20-Nationalmannschaft über einen Sieg gegen die slowakische Auswahl freuen. In der Probonio-Arena in Kassel hieß es am Ende 3:2 für das Team von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter. Die DEB-Torschützen waren Tobias Schwarz (24.), Simon Seidl (49.) und Dustin Willhöft.

Lukas Stuhrmann stand am Abend als Starting Goalie auf dem Eis. Beide Mannschaften gingen kampfbetont und mit viel Tempo in die heutige Partie, trotzdem blieb die Begegnung über lange Zeit torlos. Den ersten Treffer setze dann das slowakische Team – dieses konnte zwei Sekunden vor Drittelende mit einem Shorthander in Führung gehen. Im Mittelabschnitt gelang der deutschen Mannschaft der 1:1-Ausgleich – Torschütze in der 24. Spielminute war Kapitän Tobias Schwarz. Danach war das Drittel geprägt von vielen Strafzeiten auf beiden Seiten. Im Schlussabschnitt brachte Simon Seidl das DEB-Team in der 49. Spielminute erstmals in Führung. Sieben Minuten später gelang der Slowakei der 2:2-Ausgleichstreffer durch Tobias Pitka. In der letzten Spielminute brachte Dustin Willhöft die deutsche Mannschaft erneut in Führung und markierte somit gleichzeitig den 3:2-Siegtreffer für die DEB-Auswahl.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir hatten heute einen guten Start ins Spiel. Es war ein harter Kampf und die Mannschaft hat alles gegeben. Teilweise haben wir es uns selbst noch ein bisschen schwer gemacht. Wir haben bei Unterzahl eine gute Leistung gezeigt und über die gesamte Spielzeit leidenschaftlich gekämpft; hinzu kam noch eine gute Torwartleistung. Wir haben hier eine gute Basis gelegt, für die weitere Arbeit in dieser Saison. Unsere Zielvorgabe, die wir uns vor dieser Maßnahme gesteckt hatten, dass wir mit einem guten Gefühl auseinander gehen und uns mit einem Sieg belohnen wollen, haben wir erfüllt.“

apitän Tobias Schwarz: „Wir haben heute eine gute Leistung gezeigt, und haben das, was wir gestern angefangen haben, erfolgreich fortgesetzt. Wir haben gezeigt, dass wir über 60 Minuten gutes Eishockey spielen können und haben uns dafür mit einem Sieg belohnt. Wir hatten hier in Kassel eine tolle Kulisse mit super Fans, das hat uns unglaublich viel Spaß gemacht hier zu spielen.“