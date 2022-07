Kader für Vorbereitung in Füssen – Hänelt stößt in Kanada zum Team

​Heute trifft die U20-Auswahl im Bundesleistungszentrum in Füssen zusammen, um sich auf die U20-Weltmeisterschaft in Kanada vorzubereiten. Der von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter nominierte Kader für die Vorbereitung in Füssen wird neben mehreren Trainingseinheiten vor allem Team Building-Maßnahmen absolvieren, ehe es dann am Sonntag, 31. Juli, nach Edmonton geht.

Dort stößt dann auch Haakon Hänelt zur Mannschaft, der nach der Teilnahme am Development Camp der Washington Capitals in den USA geblieben ist.



Der Junioren-Weltmeister 2022 wird vom 9. August bis 20. August 2022 im Rogers Place ermittelt. Dort trifft die deutsche Auswahl in ihrem ersten Spiel am 9. August 2022 auf den Titelverteidiger aus den USA sowie im späteren Verlauf der Gruppe B auf Österreich, die Schweiz und Schweden. Gastgeber Kanada bildet zusammen mit den Teams aus Finnland, Tschechien, Lettland und der Slowakei die Gruppe A.

Obwohl die kommende U20-Weltmeisterschaft als neues Turnier gespielt wird, die gleichen Altersklassen (Jahrgänge 2002 und jünger) wieder teilnehmen können und die Ergebnisse, des im Dezember letzten Jahres abgebrochenen Turniers, nicht einfließen, setzt U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter vermehrt auf den Jahrgang 2003. „Mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Dezember besteht die Aufgabe darin, dass wir bereits jetzt jüngere Spieler einbinden. Dadurch haben sie die Möglichkeit weitreichende Erfahrungen für die nächste Junioren-Weltmeisterschaft Ende des Jahres sammeln,“ erklärt Tobias Abstreiter.

Das mitten in den Sommer verschobene Turnier stellt für die U20-Nationalmannschaft einen Höhepunkt dar, birgt aber durch den ungewöhnlichen Zeitpunkt auch die Herausforderung, die Spieler zielführend an das internationale Niveau heranzuführen und schnell den Rhythmus für das bevorstehende Turnier zu finden. Dementsprechend absolviert die U20-Nationalmannschaft neben den üblichen Trainingseinheiten vor Ort in Kanada zwei Vorbereitungsspiele gegen die Slowakei (4. August) und Lettland (5. August) im Rogers Place.

„Zwei U20-Weltmeisterschaften in einer Saison sind für uns als Verband eine große Herausforderung. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf die bevorstehenden Aufgaben und gehen diese gut vorbereitet an“, sagt Christian Künast, DEB-Sportdirektor, und Tobias Abstreiter ergänzt: „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die letzte Vorbereitungsphase und in die Weltmeisterschaft. Wir haben ein harmonisches Team und die Jungs sind hungrig.“

Magenta-Sport zeigt alle Gruppenspiele der deutschen U20-Nationalmannschaft sowie die K.o.-Phase ab dem Viertelfinale live.

Der Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft:

09.08.2022, 20:00 (dt. Zeit 04:00 +1): USA – Deutschland

10.08.2022, 20:00 (dt. Zeit 04:00 +1): Deutschland – Österreich

13.08.2022, 20:00 (dt. Zeit 04:00 +1): Deutschland – Schweiz

15.08.2022, 20:00 (dt. Zeit 04:00 +1): Schweden – Deutschland

Der Kader für die WM-Vorbereitung in Füssen:

Torhüter: Florian Bugl (Straubing Tigers), Niklas Lunemann (Kölner Haie), Nikita Quapp (Eisbären Berlin).

Verteidiger: Arkadiusz Dziambor (Adler Mannheim/Heilbronner Falken), Nils Elten (Iserlohn Roosters/Herner EV), Korbinian Geibel (Eisbären Berlin/Lausitzer Füchse), Maximilian Glötzl (Kölner Haie/EC Bad Nauheim), Adrian Klein (Straubing Tigers/EV Landshut), Maksymilian Szuber (EHC Red Bull München), Julian Wäser (Eisbären Berlin/Lausitzer Füchse), Leon van der Linde (ESV Kaufbeuren).

Stürmer: Alexander Blank (Düsseldorfer EG), Sebastian Cimmerman (EHC Red Bull München), Ryan Del Monte (Barrie Colts), Josef Eham (Düsseldorfer EG), Luca Hauf (Edmonton Oil Kings), Nikolaus Heigl (Red Bull Hockey Akamdemie), Thomas Heigl (Red Bull Hockey Akademie), Haakon Hänelt (Olympiques de Gatineau), Danjo Leonhardt (Nürnberg Ice Tigers), Yannick Proske (Spokane Chiefs/Iserlohn Roosters), Bennet Roßmy (Eisbären Berlin), Maciej Rutkowski (Iserlohn Roosters), Joshua Samanski (Straubing Tigers), Markus Schweiger (ESV Kaufbeuren), Justin Volek (Augsburger Panther).