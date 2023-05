Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am letzten Tag der U18-Eishockey-Weltmeisterschaft wurden die Medaillen verteilt. Die USA sicherten sich durch ein 3:2 nach Verlängerung gegen Schweden den Titel. Kanada staubte durch einen 4:3-Sieg nach Verlängerung Bronze ab.

Finale in der St. Jakob Arena in Basel. Vor 4382 Zuschauern kam es zur Neuauflage des Finals aus dem letzten Jahr. Mit 6:4 konnte sich Schweden damals durchsetzen. Ein später Jahr gelang dem Rekordweltmeister in dieser Klasse die Revanche. Titel Nummer elf für die USA.

In der zehnten Minute behauptete Anton Wahlberg die Scheibe. Er legte zurück auf Elliot Stahlberg. Der traf zum 1:0 für Schweden. Das Tor wurde überprüft, nachdem Dan Muse die Coaches Challange gezogen hatte. Eine Torhüterbehinderung sahen die Schiedsrichter nicht. Das zweite schwedische Tor resultierte aus ihrer starken Überzahl. Beide Teams standen vor dem Finale bei knapp 48 Prozent. Eine wahnsinnige Quote. Noel Nordh baute die Führung aus. Bis zur 50. Minute sahen die Zuschauer viele Toraktionen. Das nächste Tor brachte die USA auf die Anzeigetafel. Danny Nelson fälschte einen Schuss unhaltbar für Torhüter Noah Erliden ab. Mit seinem zehnten Turniertor schickte Cole Eiserman das Spiel in die Verlängerung. Hier überstand die USA eine Unterzahl. In der 63. Minute dann die Entscheidung. Ryan Leonard schloss ab und überwand den starken Erliden. Als MVP des Turniers wurde William Smith ausgezeichnet. Mit 20 Punkten verpasste er den Rekord von Nikita Kucherov. Dieser hatte im Jahr 2011 bei der WM in Deutschland 21 Punkte erzielt.

Im Spiel um die Bronzemedaille duellierten sich Kanada und Aufsteiger Slowakei. Nach 68 Minuten ließ der 16-jährige Macklin Celebrini Kanada jubeln. Erst 70 Sekunden vor dem Ende glichen die Ahornblätter durch Matthew Wood aus. Die 1:0- und 2:1-Führung durch Matt Celebrini und Colby Barlow konterte die Slowakei. Dolibor Dvorsky, Peter Cisar und Daniel Jencko drehten das Spiel.

In den Halbfinalspielen am Samstag gingen die Gruppensieger Schweden und USA als Sieger vom Eis. Die USA hatten mit der Slowakei keine Probleme. Beim 7:1-Sieg stach Topstar William Smith mit drei Toren heraus. Im zweiten Halbfinale siegte Schweden gegen Kanada mit 7:2. Nach einem Zwischenstand von 2:2 nach dem ersten Drittel packte der Weltmeister noch fünf Tore drauf.