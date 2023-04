Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im zweiten Relegationsspiel der U18-Eishockey-Weltmeisterschaft ging es für die deutsche Mannschaft um alles. Nach einer 2:3-Niederlage gegen Norwegen ist die Best-of-Three Serie beendet und der Abstieg besiegelt.

16:35 Torschüsse. So lautete die Statistik nach dem diesem Spiel. Natürlich können auch so Eishockeyspiele gewonnen werden. Am Samstagmorgen sollte diese Herausforderung nicht gelingen. Deutschland startete gut ins Spiel. Ein Überzahlspiel führte zum Erfolg. Timo Ruckdäschl holte die Strafe heraus. Norwin Panocha schlug zu. Doch Norwegen konterte. Jürgen Myhre nutzte ebenfalls ein Powerplay zum Ausgleich. Die Skandinavier übernahmen in der Folge das Kommando. Ein weiteres Tor sprang im ersten Drittel nicht heraus.

Dies sollte sich im zweiten Drittel ändern. Ein erneutes Tor in Überzahl drehte das Spiel. Philip Hagen brachte Norwegen in Führung. Weitere Strafzeiten der U18 folgten. Auch weil Torhüter Nico Pertuch eine starke Partie ablieferte, blieb es bei einer Ein-Tor-Führung. Amandus Klungtveit fälschte die Scheibe ab. Wie schon im ersten Spiel erzielte er das dritte norwegische Tor.

Da der Aufsteiger auch im letzten Drittel stabil stand, konnte die deutsche Mannschaft nur wenig entgegensetzen. Die letzten drei Minuten waren angebrochen. Bundestrainer Alexander Dück nahm den Torhüter vom Eis. Viele Chancen mit einem Spieler mehr auf dem Eis gab es nicht. Neun Sekunden vor dem Ende das zweite Erfolgserlebnis. Julius Sumpf brachte nochmal Hoffnung. Am Ende kam das Aufbäumen zu spät. Deutschland muss nach 2015 erneut in die Division 1 absteigen. Sieben Unterzahlspiele waren einfach zu viel. Norwegen hält verdient die Klasse.

Die Auszeichnungen für die drei besten Spieler in diesem Turnier gingen an Nico Pertuch, Norwin Panocha und Julius Sumpf. Auch heute die prägenden Figuren im deutschen Spiel.

In den Viertelfinal Spielen setzten sich drei von vier Favoriten nach der Gruppenphase durch. Die USA besiegte Tschechien mit 4:1. Kanada schoss den Gastgeber Schweiz mit 7:3 aus dem Turnier. Weltmeister Schweden setzte sich mit 6:1 gegen Lettland durch. Eine Überraschung gab es im Spiel Finnland gegen die Slowakei. Hier konnte der Aufsteiger Slowakei mit einem 3:2-Sieg ins Halbfinale stürmen.