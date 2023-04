Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im dritten Spiel der U18-Eishockey-Weltmeisterschaft hieß das Motto für die deutsche Mannschaft Viertelfinale oder Relegation. Nach einem 4:6 gegen Aufsteiger Slowakei geht es in die Relegation.

Ausgeruht und konzentriert stand auf der Tagesordnung. So präsentierten sich die DEB-Junioren im Auftaktdrittel gegen den Aufsteiger Slowakei. Vor dem Spiel war klar, nur ein Sieg nach 60 Minuten würde den Viertelfinaleinzug bedeuten. Die Slowakei hatte mit einem Sieg gegen Tschechien und guten Leistungen gegen Kanada und Schweden aufhorchen lassen. Keine einfache Aufgabe nach den heftigen Niederlagen. Ein Schönheitsfehler im Powerplay verhinderte ein perfektes Drittel. Der Block von Lars Dosecker reichte nicht. Aus der Situation entwickelte sich eine slowakische Traumkombination. Juraj Pekarcik passte. Dalibor Dvorsky vollendete. Doch die deutsche U18 ließ sich dadurch nicht entmutigen. Mit dem elften Überzahlspiel des Turniers kamen sie zum Erfolg. Norwin Panocha arbeitete den Puck ins Tor.

Im zweiten Drittel zeigten sich die Slowaken zunächst präsenter und kamen gut aus der Kabine. Doch die deutsche Mannschaft traf erneut in Überzahl. Handgelenkschuss von Julius Sumpf. 2:1 Deutschland. Nur 61 Sekunden später war der Jubel schon wieder dahin. Daniel Jencko glich aus. Bundestrainer Alexander Dück hatte wohl vor dem Spiel eigens Überzahl trainieren lassen. Die klappte heute besonders gut. Bei angezeigter Strafe legte Vadim Schreiner wieder vor. Als Kevin Bicker auf Torhüter Samuel Urban zulief und seine Rückhand einsetzte, das nächste Tor. 4:2 nach 30 Minuten. Damit hatten die Slowaken wohl nicht gerechnet. Starke Leistung. In eine Drangphase hinein stellte erneut Dvorsky den Anschlusstreffer her. Kurz vor Ende des Drittels vergab Kapitän Edwin Tropmann einen Penalty.

Lange konnten sich die DEB-Junioren gegen ein weiteres Tor stemmen. Viele Schüsse wurden geblockt. In der 52. Minute zeigte Dvorsky sein Können. Sein drittes Tor brachte Spannung für die letzten Minuten. Ein Check gegen den Kopf von Lua Niehaus endete in einer Spieldauerstrafe. Vorteil Slowakei. Fünf Minuten Überzahl. Dvorsky mit Tor Nummer vier. Wahnsinn. Juraj Pekarcik zielte aufs leere Tor. 4:6 der Endstand. Der Aufsteiger zieht ins Viertelfinale ein. Deutschland muss in die Relegation.

Zum Spieler des Spiels wurde der deutsche Kevin Bicker gewählt. Auf slowakischer Seite war Dalibor Dvorsky der Unterschied-Spieler.

Deutschland trifft zum Abschluss am Dienstag, 25. April, um 14.30 Uhr deutscher Zeit auf Weltmeister Schweden. Hier heißt es das Ergebnis möglichst im Rahmen zu halten. Der Gegner in der Relegation wird zwischen der Norwegen und Lettland ermittelt.