Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im zweiten Spiel der U18-Eishockey-Weltmeisterschaft hieß das Duell in Gruppe A Deutschland gegen Tschechien. Beim 7:1-Sieg gingen wichtige Punkte an die tschechische Mannschaft.

Geburtstag von U18-Bundestrainer Alexander Dück. Knapp 24 Stunden nach der Niederlage gegen Kanada ging das deutsche Team wieder aufs Eis. Nach Regeneration am Abend. Fitnesseinheit am Morgen. Zweites Gruppenspiel am Nachmittag.

Strafzeiten und Gegentore in Unterzahl – eines der Probleme gegen Kanada. 16 Sekunden waren gespielt und Julius Sumpf musste auf die Strafbank. Die tschechische Mannschaft nutzte diese Chance. Adam Zidlicky besorgte den Führungstreffer. Doch nicht nur in Unterzahl zeigten die DEB Junioren Schwächen. In eigener Überzahl legte der Topstar Eduard Sale mit seinem zweiten Turniertor nach. 182 Sekunden später bekam Sale die nächste Gelegenheit. Er verwandelte einen Penalty gegen Valentin Ankirchner, der für Leon Willerscheid im Tor stand.

Ähnliches Bild auch im zweiten Drittel. Auch hier drei Gegentore. Nach dem 4:0 durch Jakub Dvorak war der Arbeitstag von Torhüter Ankirchner beendet. Doch auch Leon Willerscheid musste den Puck aus dem Netz holen. Vojtech Hradec schnürte den Doppelpack.

Zu Beginn des letzten Drittel erhielt Kapitän Edwin Tropmann eine Spieldauerstrafe. Die folgende Überzahl blieb ohne Folgen. Die DEB-Junioren drückten aufs Tempo. Belohnt wurden sie drei Minuten vor Ende der Partie. Linus Brandl machte dem Bundestrainer zumindest ein kleines Geburtstagsgeschenk. Das siebte und letzte Tor erzielte Dominik Petr zum 7:1-Endstand.

Die Ehrung für den besten Spieler ging auf deutscher Seite an den jüngsten Spieler im Team. Der erst 16-jährige Elias Pul durfte sich freuen. Bei Tschechien wurde der zweifache Torschütze Vojtech Hradec mit dieser Auszeichnung gekrönt.

Am Sonntag hat das Team einen Ruhetag. Der nächste Gegner am Montag, 24. April, um 18.30 Uhr deutscher Zeit ist Aufsteiger Slowakei. In diesem Spiel sollte gewonnen werden, wenn die Relegation vermieden werden soll. Das deutsche Team muss sich steigern. Defensiv können sie an die letzten 30 Minuten anknüpfen.