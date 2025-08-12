Niederlage in der 59. Minute gegen Slowakei

U18-Nationalmannschaft verliert zweites Spiel knapp

12.08.2025, 23:07 Uhr Lesedauer: eine Minute

Im zweiten Spiel beim Hlinka Gretzky Cup verlor die deutsche U18-Nationalmannschaft gegen die Slowakei mit 0:1.

Vor rund 3.000 Zuschauern in Trenčín fiel der entscheidende Treffer erst in der 59. Spielminute – eine denkbar knappe Niederlage nach einer über weite Strecken starken Defensivleistung. Besonders DEB-Keeper Anton Röckl überragte mit 45 Paraden und hielt so sein Team bis zur Schlussminute in der Partie.

Die Slowaken hatten zwar mehr Feldvorteile, doch auch die DEB-Auswahl erspielte sich einige sehr gute Möglichkeiten und hätte die Partie durchaus für sich entscheiden können. Morgen ist für das deutsche Team spielfrei – Zeit, um Kräfte zu sammeln und sich optimal auf die nächste Aufgabe der Vorrunde des Traditionsturniers vorzubereiten.

Am Donnerstagnachmittag um 15:30 Uhr wartet mit Team USA der nächste Gegner auf die U18-Nationalmannschaft.