Renommiertes Turnier in der Slowakei

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die U18-Nationalmannschaft steht vor der ersten großen Bewährungsprobe der Saison 2021/22. Das Team von U18-Bundestrainer Alexander Dück nimmt in der kommenden Woche am renommierten Hlinka Gretzky Cup in der Slowakei teil.

Rekordsieger ist Kanada mit 22 Erfolgen, als Titelverteidiger aus dem Jahr 2019 geht Russland ins Rennen. Im Jahr 2020 fand das Turnier aufgrund der Pandemie nicht statt. Für die DEB-Auswahl ist es eine große Ehre, eine Einladung erhalten zu haben und sich mit Top-Nationen messen zu können.

Dafür hat U18-Bundestrainer Alexander Dück ein 24-köpfiges Aufgebot berufen, dass bereits Anfang Juli einen ersten gemeinsamen Lehrgang zum Auftakt der Saison absolviert hat. Nun folgt der erste Härtetest beim Hlinka Gretzky Cup als Vorbereitung auf das große Saison-Highlight: Die Heim-WM, die vom 21. April 2022 bis zum 1. Mai 2022 in Deutschland stattfindet.

Die DEB-Auswahl trifft in Gruppe B des Hlinka Gretzky Cup auf Gastgeber Slowakei, Schweden und die USA. Zum Auftakt am kommenden Montag, den 2. August 2021, geht es gegen die „Tre Kronors“, die sich im Jahr 2007 den bislang einzigen Erfolg bei dem Traditionsturnier sicherten. Bereits am Freitagmorgen trifft die U18-Nationalmannschaft zusammen und wird sich auf den Weg nach Piestany begeben, dem Spielort der deutschen Gruppe.

U18-Bundestrainer Alexander Dück: „Wir haben aus dem Lehrgang im Juli viele positive Dinge mitgenommen. Neben der guten Grundausbildung der Jungs hat mich vor allem der Charakter der Spieler begeistert. Die Werte, die wir auf und abseits des Eises vermittelt haben, wurden schnell aufgenommen. Wir sind auf dem richtigen Weg eine Familie zu werden, die die großen Aufgaben der Saison meistern kann. Insofern stellt das Turnier eine willkommene Herausforderung gegen die Top-Nationen dar, die mit ihren besten Kadern anreisen werden. Wir wollen als Mannschaft und Familie weiter zusammenrücken, den nächsten Schritt gehen und bereit sein, alles füreinander zu geben und unser System im Hinblick auf die WM weiter schärfen. Es wird keine einfache Aufgabe für uns, gleichzeitig werden wir viele wichtige Erkenntnisse mitnehmen. Rein persönlich freue ich mich sehr auf meine ersten Länderspiele als U18-Bundestrainer.“

Spielplan Hlinka Gretzky Cup in der Slowakei (Gruppe B):

02.08.2021, 15:30 Uhr: Deutschland – Schweden

03.08.2021, 19:00 Uhr: Slowakei - Deutschland

04.08.2021, 15:30 Uhr: USA - Deutschland

06.08.2021: Halbfinale

07.08.2021: Finale