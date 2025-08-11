0:10-Schlappe gegen Schweden

U18-Nationalmannschaft mit Fehlstart beim Hlinka Gretzky Cup





Andreas Becherer wird neuer U18-Bundestrainer der Männer beim Deutschen Eishockey-Bund.
Einen Fehlstart erlebte Bundestrainer Andreas Becherer mit der U18-Nationalmannschaft beim Hlinka Gretzky Cup. (Foto: dpa/picture alliance/nordphoto GmbH)

Die deutsche U18-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in den Hlinka Gretzky Cup 2025 gestartet. Im slowakischen Trenčín musste sich das Team von Bundestrainer Andreas Becherer vor rund 900 Zuschauern dem Team aus Schweden mit 0:10 geschlagen geben.

Im ersten Spieldrittel zogen die Schweden durch zwei Doppelschläge bereits mit 0:4 davon. Im zweiten Abschnitt machte es die DEB-Auswahl in der Defensive besser und musste nur einen Gegentreffer hinnehmen. Im Schlussabschnitt drehten die Schweden nochmal auf und erzielten weitere fünf Treffer. Dementsprechend fiel auch das Schussverhältnis mit 13 Schüssen auf deutscher Seite gegenüber 57 Abschlüssen auf der Gegenseite aus.

Bereits am morgigen Dienstag steht für die DEB-Auswahl die nächste Partie auf dem Programm. Um 19:00 Uhr trifft Deutschland auf Co-Gastgeber Slowakei.

