2:5-Niederlage gegen Schweiz in Spiel um Platz 7

U18: Deutschland verliert zum Abschluss des Hlinka Gretzky Cups

(Foto: dpa)

Die U18-Nationalmannschaft verliert auch das Platzierungsspiel gegen die Schweiz und reist sieglos nach Hause.

Zum Abschluss des Hlinka Gretzky Cup 2025 unterlag die deutsche U18-Nationalmannschaft der Schweiz mit 5:2. Im Platzierungsspiel der Gruppe B im slowakischen Trenčín erzielten Karl Wolfsteiner (31.) und Luis Becker (38.) die Treffer für die DEB-Auswahl.

Damit beendet die Mannschaft von Bundestrainer Andreas Becherer die diesjährige Austragung des Traditionsturniers auf Platz acht.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Schweizer, die bis zur Spielhälfte mit 3:0 davonzogen. Dann kam die deutsche Mannschaft nach Treffern von Wolfsteiner und Becker binnen acht Minuten auf nur ein Tor heran. Das Spiel blieb in der Folge bis in die Schlussphase weiter eng, aber der Ausgleich wollte nicht fallen. Hingegen erzietlen die Schweizer in den Schlussminuten noch zwei Treffer, als die DEB-Auswahl einen sechsten Feldspieler auf dem Eis hatte.

