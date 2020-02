Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zweite Niederlage für die U18-Nationalmannschaft beim Vier-Nationen-Turnier in der Slowakei. Die Mannschaft von U18-Bundestrainer Steffen Ziesche unterlag der Schweiz mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

Die Eidgenossen hatten einen besseren Start in die Partie und erarbeiteten sich ein Chancenüberlegenheit, ohne dabei in den ersten 20 Minuten ein Tor zu erzielen. Gleiches Bild zeigte sich im zweiten Spielabschnitt, wo die Schweizer Mannschaft weiter das Spiel bestimmte, ohne zu treffen. Erst 21 Sekunden vor der Drittelsirene brach Louis Robin den Torbann und schoss die Schweiz in Überzahl in Front – Josef Eham musste zuvor auf deutscher Seite auf der Strafbank Platz nehmen. In der 43. Minute schoss Joel Bieri nach Vorarbeit von Jérémie Bärtschi und Noah Meier den Zwei-Tore-Vorsprung der Eidgenossen heraus. Der Zwischenstand hielt bis zum Ende der Partie bestand.

Steffen Ziesche, U18-Bundestrainer: „Wir waren heute den Schweizern spielerisch unterlegen und haben deshalb folgerichtig verloren. Wir werden den Abend noch nutzen, um das Spiel entsprechend zu analysieren und die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen. Im Abschlussspiel gegen Weißrussland gilt es, die beste Turnierleistung zu zeigen.“

Die deutsche U16-Nationalmannschaft hat auch ihr letztes Spiel beim 4-Nationen-Turnier in Frankreich gewonnen. Die Mannschaft von U16-Bundestrainer Thomas Schädler bezwang Österreich mit 6:2 (2:0, 2:0, 2:1) und feierte somit den zweiten Sieg im dritten Spiel.

Die DEB-Auswahl startete gut in die Partie und feierte durch Fabio Sarto und Benedikt Diebolder in der zehnten und elften Minute einen Doppelschlag und die damit verbundene Zwei-Tore-Führung. Diese baute die deutsche Mannschaft im Mittelabschnitt weiter aus: Lennard Nieleck (34. Minute) und Maksim Anton (37.) auf 4:0 aus. Auch im Schlussabschnitt blieb sich die DEB-Auswahl ihrer Linie treu – erneut zwei Treffer ließen die Zuschauer in Vaujany nicht mehr an einem Sieg der deutschen Mannschaft zweifeln. Jesse Kauhanen (49.) und Maxim Fischer (55.) schraubten das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. 105 Sekunden vor der Schlusssirene musste die DEB-Auswahl zwar noch den österreichischen Gegentreffer durch Stephan Rossmann hinnehmen, feierte aber letztlich den zweiten Platz beim Turnier in Vaujany.

Thomas Schädler, U16-Bundestrainer: „Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Spiel und auch mit der Entwicklung der Mannschaft vom Turnier im Dezember bis heute. Unsere Tempoprobleme aus dem ersten Spiel konnten wir in der zweiten und dritten Partie abstellen. Weiterhin hat sich unsere Defensive stark verbessert. Nun gilt es im April beim Turnier in Italien an die Leistungen anzuknüpfen.“