Vier-Nationen-Turnier In der Schweiz

U16-Nationalmannschaft startet in neue Spielzeit

16.08.2025, 17:56 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die DEB-Auswahl bestreitet in der kommenden Woche die ersten Länderspiele der neuen Spielzeit und reist dafür in die Schweiz.

” „Das Zusammenfinden der Spieler als ein Team wie auch die Art und Weise wie wir spielen wollen, sollen in den Fokus gerückt werden. Die individuelle Entwicklung der Spieler ist uns natürlich immer ein Anliegen.“ ‒ Robin Beckers, Trainer der U16-Nationalmannschaft

In Romanshorn (Schweiz) bestreitet die DEB-Auswahl ein Vier-Nationen-Turnier, Gegner sind die Nationalmannschaften aus Österreich, der Schweiz und der Slowakei.

Am Montag, den 18. August 2025 kommt das Team von U16-Bundestrainer Robin Beckers im Eissportzentrum Oberthurgau in Romanshorn zusammen, um die erste gemeinsame Eiseinheit zu bestreiten. Nach einem weiteren Trainingstag steht am Mittwoch um 18:30 Uhr das erste Länderspiel gegen die Schweiz an. Am Donnerstag folgt das Aufeinandertreffen mit Österreich (18:30 Uhr) und zum Abschluss geht es am Freitag gegen die Slowakei (12:00 Uhr).

Für die Maßnahme in der Schweiz wurden drei Torhüter, acht Verteidiger und zwölf Stürmer nominiert. Die Nominierten hatten während des U16-Sichtungslehrgang des DEB in Füssen Anfang August auf sich aufmerksam gemacht. Insgesamt 44 Spieler waren zur Sichtung eingeladen.

Bundestrainer Robin Beckers zur ersten Maßnahme der neuen Saison: „Wir haben uns in der zurückliegenden Sichtung und der Turniernominierung vor allem für die Spieler entschieden, die uns beim Sichtungslehrgang spielerisch überzeugt haben und gute Fertigkeiten mitbringen. Insgesamt haben im Rahmen unseres Lehrgangs viele Spieler ihre Fähigkeiten zeigen können und einige, die jetzt nicht dabei sind, werden sicherlich die Chance unter der Saison bekommen, sich international zu zeigen. Für das erste Turnier möchten wir wie immer die defensive Arbeit und Struktur in den Fokus nehmen und schauen, dass wir uns aus Drucksituationen mit einer guten gegenseitigen Unterstützung befreien. Das Zusammenfinden der Spieler als ein Team wie auch die Art und Weise wie wir spielen wollen, sollen in den Fokus gerückt werden. Die individuelle Entwicklung der Spieler ist uns natürlich immer ein Anliegen.“

Spielplan der deutschen U16-Auswahl (Vier-Nationen Turnier in Romanshorn)

20.08.2025 | 18:30 Uhr | Schweiz – Deutschland

21.08.2025 | 18:30 Uhr | Deutschland – Österreich

22.08.2025 | 12:00 Uhr | Slowakei – Deutschland