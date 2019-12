Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche U18-Nationalmannschaft hat ihr viertes und letztes Spiel beim Fünf-Nationen-Turnier in Zuchwil gewonnen. Gegen die Slowakei setzte sich die deutsche Auswahl nach hartem Kampf mit 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) durch. Mit den drei Punkten im letzten Spiel zog man an den Gastgebern in der Tabelle vorbei und gewinnt das stark besetzte Turnier.

Die DEB-Auswahl von U18-Bundestrainer Steffen Ziesche hatte einen Auftakt nach Maß. Gleich nach 55 Sekunden gelang der Führungstreffer durch Haakon Hänelt. Anschließend entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe und es ging mit dieser knappen Führung in die erste Pause.



Das deutsche Team übernahm jetzt mehr und mehr das Zepter, konnte aber trotz Überlegenheit und mehreren Überzahlsituationen die Führung nicht ausbauen. Im Gegenteil, in der 36. Spielminute geriet Team Deutschland in doppelte Unterzahl und die Slowakei nutzte diese Gelegenheit zum Ausgleich.

Im letzten Drittel des gesamten Turniers wurde es noch einmal richtig spannend. Zu Beginn des Schlussdrittels legte die DEB-Auswahl sofort nach und ging in der 43.Minute durch Fabrizio Pilu erneut in Führung. Es folgte der Ausgleich durch das Team der Slowakei und die erneute Führung durch Jakub Borzecki in der 51. Spielminute. Diese verteidigte die deutsche Auswahl stark und überstand noch zwei Unterzahlsituationen auf dem Weg zum Turniersieg.

U18-Bundestrainer Steffen Ziesche: „Wir sind heute gut in die Partie gestartet und hatten insgesamt eine gute Spielkontrolle. Im letzten Drittel hat die Mannschaft noch einmal alles aus sich herausgeholt und am Ende verdient gewonnen. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, zum ersten Mal konnte eine deutsche Auswahl dieses Turnier gewinnen. Aber es war nur ein Schritt auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im April. Wir bereiten uns ab jetzt konzentriert auf das nächste schwere Turnier in der Slowakei im Februar vor.“