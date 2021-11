Lesedauer: ca. 1 Minute

Am Donnerstagabend kommt es zum deutschen Duell in der SHL. Skellefteå AIK trifft mit Tom Kühnhackl und Stefan Loibl auf die Växjö Lakers mit Tobias Rieder.

Skellefteå AIK steht nach 18 Spielen in der SHL auf dem fünften Tabellenplatz. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge für das Team von Tom Kühnhackl und Stefan Loibl. Beide haben alle 18 Spiele für die Nordschweden absolviert. Kühnhackl steht bei einem Tor und fünf Assists. Loibl konnte bereits schon vier Tore erzielen und hat ebenfalls vier Tore vorbereitet. In der Champions Hockey League verlor Skellefteå am Dienstag das Heimspiel im Achtelfinale gegen Sparta Prag mit 1:3.

Tobias Rieder wechselte nach Ablauf seines Tryout-Vertrages bei den Anaheim Ducks erst verspätet nach Schweden zu den Växjö Lakers. Die Lakers sind in der Tabelle einen Platz vor Skellefteå auf dem vierten Tabellenplatz. Zuletzt gewann Växjö zweimal zu Hause in der Liga. Wie Skellefteå sind auch die Växjö Lakers noch in der Champions Hockey League vertreten. Dort spielten die Südschweden zu Hause gegen die Finnen Tappara Tampere 2:2. Tobias Rieder hat in dieser Saison bisher 7 Spiele in der Liga und ein Spiel in der CHL absolviert. Er konnte bisher drei Tore selbst erzielen und drei Tore vorbereiten.

Stefan Loibl und Tobias Rieder haben sich beim Deutschland Cup noch zusammen ein Zimmer geteilt. Jetzt kommt es am Donnerstag um 19 Uhr zum direkten Duell der Deutschen SHL-Profis. Deshalb dürfte da zusätzlich eine große Brisanz drin stecken. Das Ganze dürfte durch die tabelerasche Situation noch verstärkt werden.