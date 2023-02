Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der zweifache Stanley-Cup-Gewinner Tom Kühnhackl war vor seiner Verletzung beim Spiel gegen Färjestad am 21. Januar in absoluter Topform. Rückkehr noch vor den Playoffs wahrscheinlich. Vertrag läuft zum Saisonende aus.

„Die Rehabilitation verläuft gut und nach Plan. Toms Zustand wird am Ende des Monats noch einmal überprüft. Ich rechne aber damit, dass er gut vorbereitet für die Playoffs sein wird“, berichtet Mannschaftärztin Karin Granberg über den aktuellen Verletzungsstand von Tom Kühnhackl. Um welche Verletzung es sich genau handelt, ließ sein Verein, Skellefteå AIK, jedoch offen. Offiziell laboriert der 31-jährige Landshuter an einer Oberkörperverletzung.



Kühnhackl, dessen Vertag zum Ende der Saison ausläuft, hatte vor seiner Verletzung äußerst gute Werbung in eigener Sache gemacht. Höhepunkt war eine Serie von acht Spielen infolge, in denen er punkten konnte. In diesen acht Spielen sammelte Kühnhackl ganze sieben Tore und vier Assists. Ohnehin ist der Stürmer sehr beliebt bei den Nordschweden, wo man am liebsten mit ihm verlängern würde. Einerseits sind es sein unglaubliches Engagement und kämpferischer Einsatz auf dem Eis, welches man von ihm aus seiner Zeit in Nordamerika gewohnt war und auch bei seinem letzten Auftritt in der deutschen Nationalmannschaft bestaunen durfte. Andererseits wird es ihm hoch angerechnet, dass er trotz seines Lebenslaufes mit zwei Stanley Cups, sich ohne zu murren in der dritten Reihe und im Unterzahl immer in den Dienst der Mannschaft stellt und dies eben mit jener Hingabe tut.

„Das ist noch einige Monate in der Zukunft. Gerade jetzt bin ich erstmal hier. Ich will jedes Spiel mit der Mannschaft gewinnen“, hielt sich Kühnhackl selbst erst einmal bedeckt, angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung. „Die Jungs in der Mannschaft und die gesamte Organisation sind fantastisch. Das, was zurzeit ansteht ist sicherzustellen, dass wir so weit oben wie möglich in der Liga stehen und dann eine der letzten beiden Mannschaften in der Schlussrunde sind.“

Noch weiter nach oben in der Tabelle kann es für Skellefteå nicht mehr gehen. Die Norrländer führen die Liga mit 92 Punkten nach 46 Spielen an. Gefolgt von Tobias Rieder und seinen Växjö Lakers mit 88 Punkten und ebenfalls 46 Spielen. Die Playoffs sind beiden aber sicher. Jeweils sechs Spiele stehen noch aus, um den Hauptrundenmeister zu ermitteln und bevor die Playoffs losgehen. Kühnhackl kommt bei 30 Einsätzen auf 10 Tore und 8 Assists. Rieder steht bei 12 Toren und 6 Assists bei 34 Einsätzen.