Laut lokalen Medien steht der 29-jährige Landshuter kurz vor der Verlängerung beim aktuellen schwedischen Meister. Für wie lange Rieder unterschreiben wird, ist zurzeit noch unklar.

11 Tore und 11 Vorlagen in 36 Spielen bei 15:31 Minuten Eiszeit im Schnitt und einer Plus-Minus Statistik von +10 haben die Verantwortlichen in Växjö überzeugt, um mit dem Deutschen zu verlängern. Rieder wurde Mitte Oktober als vertragsloser Spieler mit einer NHL Erfahrung von 478 Hauptrundenspielen verpflichtet, um den von Verletzungen geplagten Kader der Lakers bis zum Saisonende aufzufüllen.

Die Växjö Lakers beendeten die Hauptrunde mit 85 Punkten auf dem fünften Platz und treffen damit auf den viertplatzierten, den Frölunda HC aus Göteborg. Das erste Aufeinandertreffen in der der Best-of-7 Serie findet am Freitag, den 1. April in Göteborg statt.