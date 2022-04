Zwei weitere Jahre in Schweden

​Seitdem sich der Landshuter Tobias Rieder Mitte Oktober dem schwedischen Meister Växjö Lakers anschloss, gelangen ihm in 36 Hauptrundenspielen 22 Scorerpunkte (11 Tore, 11 Assists). Nun hat der 29-jährige Flügelstürmer für zwei weitere Spielzeiten bei den Småländern unterschrieben.

„Es war ein einfacher Entschluss zu bleiben“, wird Rieder in der offiziellen Mitteilung des Klubs aus Südschweden zitiert. „Växjö ist eine starke Organisation und ich habe mich während meiner Zeit hier wirklich wohlgefühlt. Mir gefallen sowohl die Stadt als auch die Menschen, mit denen ich die Möglichkeit hatte, nun einige Zeit lang zusammen zu arbeiten.“



Die Verlängerung des Deutschen ist die erste Personalentscheidung, die Sportchef Henrik Evertsson für die kommende Saison getroffen hat. „Tobi hat uns gezeigt, dass er ein sehr stabiler Spieler ist, der sehr vielschichtig etwas beitragen kann. Wie gewöhnlich mit Spielern, die lange in Nordamerika gespielt haben, dauert es etwas, sich wieder an das Eishockey hier in Europa zu gewöhnen. Deshalb glauben wir nicht, dass wir bereits das Beste von Tobias gesehen haben und freuen uns wirklich darauf, zwei weitere Jahre zusammen zu arbeiten“, begründet Evertsson die Vertragsverlängerung.

Eine Chance, den Meistertitel zu verteidigen, haben die Lakers jedoch nicht mehr. Im Viertelfinale der SHL-Play-offs unterlag man dem Frölunda HC nach nur vier Spielen.