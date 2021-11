Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Nachdem Moritz Seider im letzten Jahr die schwedische Liga im Sturm eroberte und auch Dominik Bokk der hier ordentliche Spuren hinterlies, spielen nun mit Stefan Loibl, Tom Kühnhackl (beide Skellefteå AIK) und Tobias Rieder (Växjö Lakers) erstmals drei Deutsche gleichzeitig in Schwedens höchster Liga.

Wie ihr die Spiele der SHL im kostenlosen Livestream sehen könnt, zeigen wir euch hier.

Im Gegensatz zu Loibl und Kühnhackl, die von Anbeginn mit ihren Teams in die neue Saison gestartet sind, ist Tobias Rieder erst später zu seinem dazugekommen. Nach Ablauf des Tryout-Vertrages bei den Anaheim Ducks wurde der pfeilschnelle Stürmer vom Meister, den Växjö Lakers, verpflichtet. Mit 478 NHL-Spielen (64 Tore, 81 Vorlagen, 145 Punkte) und elf Jahren in Nordamerika in der Vita sind die Erwartungen hoch bei dem gebürtigen Landshuter. Und genau diese Erwartungen erfüllt Rieder zurzeit ohne jeden Zweifel: Drei Tore und drei Vorlagen stehen bei erst sieben Auftritten auf seinem Konto und bei 15:35 Minuten Eiszeit im Schnitt. Damit hat er erheblichen Anteil daran, dass die Mannschaft aus Småland weiterhin oben in der Tabelle mitmischt. Nach 18 absolvierten Partien steht Växjö mit 33 Punkten auf dem vierten Platz und hat zwei Punkte vorsprung auf dem fünftplatzierten aus Skellefteå.



Jenes Skellefteå ist die neue Heimat für Stefan Loibl (vorher Adler Mannheim) und Tom Kühnhackl (vorher Bridgeport Sound Tigers, AHL). Für beide begann die neue Spielzeit mit ihrer Mannschaft mit Auftritten in der CHL. In sechs Spielen verbuchte Kühnhackl hier zwei Vorlagen und Loibl konnte mit drei Toren und einer Vorlage auf sich aufmerksam machen. Skellefteå ging als Gruppenzweiter aus Gruppenphase hervor und trifft im Achtelfinale auf Sparta Prag. In der Liga steht Loibl bei vier Toren und vier Vorlagen ordentlich da und bekommt im Schnitt 13:58 Minuten Eiszeit in der dritten Reihe. Tom Kühnhackl der mit zwei Stanley Cups im Rücken große Erwartungen in Norrland geweckt hatte, steht zur Zeit bei einem Tor und vier Vorlagen bei 13:02 Minuten Eiszeit im Schnitt. Zur Zeit findet man Kühnhackl in der vierten Reihe, obwohl er in der ersten Reihe in die Saison gestartet war. Der ebenfalls aus Landshut stammende Stürmer wollte in Schweden zu einer mehr offensiveren Rolle zurückfinden. Inwiefern ihm dies gelingt, wird sich im weiteren Verlauf der Spielzeit zeigen. Im Gegensatz zu Loibl, der für ein Jahr unterschrieben hat, läuft Kühnhackls Kontrakt bei den Nordschweden zwei Jahre.

Die Tabelle der SHL wird derzeit angeführt vom Frölunda HC aus Göteborg mit 43 Punkten bei 19 absolvierten Partien. Dicht verfolgt von Rögle BK aus Ängelholm mit 39 Punkten. Dabei hat das ehemalige Team von Moritz Seider jedoch zwei Spiele weniger und hat bisher alle Heimspiele für sich entscheiden können. Schlusslicht ist Timrå mit elf Punkten.