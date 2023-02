Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Gleich zweimal war Tobias Rieder für seine Växjö Lakers am vergangenen Samstag erfolgreich, als der Silbermedaillengewinner der gerade erst zu Ende gegangenen Champions Hockey League aus Luleå in Småland gastierte. 4:0-Sieg verkürzt Abstand zum Tabellenprimus Skellefteå AIK.

Es wurde eine einseitige Angelegenheit, denn Rieder und seine Lakers ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel darüber offen, wer dieses Aufeinandertreffen für sich entscheiden sollte. 4:0 hieß es am Ende zu Gunsten der Heimmannschaft, welches zudem den zweite Shutout in Folge für den finnischen Schlussmann Emil Larmi bedeutete.



In der heimischen VIDA-Arena fand Växjö an diesem Nachmittag schnell in die Partie. Luleå hatte anfangs dennoch Mittel um dagegenzuhalten. Jedoch war es eben Tobias Rieder, der in der 14. Spielminute im Fallen mit einem Nachschuss den stark aufspielenden Joel Lassinantti im Gehäuse der Gäste zum ersten Mal an diesem Abend bezwingen konnte. In der letzten Minute des ersten Drittels hatte Växjö dann sogar mit einem Penalty die Chance, mit einem 2:0 in die Kabine zu gehen, dieses Mal jedoch behielt Lassinantti die Oberhand und gewann das Duell gegen Joel Kellman.

Das 2:0 fiel dann in der 30. Minute durch Rieder nach wunderschönem Zuspiel von Joel Persson, der den Puck von kurz hinter der blauen Linie durch die komplette Offensivzone an Freund und Feind vorbei, Rieder perfekt auf den Schläger spielte. Der Deutsche, der komplett einsam zwischen Grundlinie und Bullykreis stand, musste die Scheibe nur noch an dem auf dem Boden liegenden Lassinantti vorbeidrücken. Lukas Bengtsson baute die Führung dann in einer Überzahl auf 3:0 aus. Der ehemalige Mannheimer Brendan Shinnimin hatte zuvor eine 5-Minuten-Strafe mit Spieldauer wegen Crosschecks an Keegan Lowe bekommen.

Der Däne Joachim Blichfeld machte dann nach nicht einmal zwei Minuten im Schlussabschnitt mit dem 4:0 endgültig den Deckel drauf. Das Spiel wurde von beiden Seiten mehr oder weniger heruntergespielt. Luleå zeigte keinerlei Willen, die Partien noch einmal spannend zu machen. „Samstagnachmittag in der VIDA-Arena, ein fantastischer Einsatz der Mannschaft und natürlich super, dass Emil Larmi die Null halten konnte. Wir haben die letzten Wochen ein paar Schritte nach vorne gemacht und konnten das heute abrufen“, fasste der sichtbar frohe Trainer der Växjö Lakers, Jörgen Jönsson, das Spiel zusammen. Aufseiten des Gästetrainers Henrik Stridh hingegen Enttäuschung: „Wir verlieren zurecht, denke ich. Växjö ist eine Stufe besser, zumindest in den letzten beiden Dritteln.“

Mit diesem Sieg konnte Växjö alle vier Aufeinandertreffen mit Luleå für sich entscheiden. Rieders Doppelpack bedeutet das Ende einer kleinen Torflaute des Landshuters. In den vorherigen elf Partien verzeichnete er nur einen Treffer. Er kommt nunmehr auf 14 Tore und sechs Assists. Durch die Heimniederlage des Tabellenersten Skellefteå gegen Leksand konnten die Lakers den Abstand zum Platz an der Sonne auf einen Punkt verkürzen. 91 Punkte stehen auf der Habenseite Växjös, während Skellefteå um den verletzten Tom Kühnhackl 92 Punkte auf dem Konto hat.