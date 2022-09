Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Deutsche Eishockey-Bund veröffentlicht den Spielplan für den diesjährigen Deutschland Cup (10. bis 13. November 2022) in Krefeld.

Die DEB-Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm trifft in der zweiten Novemberwoche beim internationalen Kräftemessen auf die Slowakei, Dänemark und Österreich. Letztere nehmen in diesem Jahr erstmals beim diesjährigen Vier-Nationen-Turnier in der Yayla Arena teil. Für die Gäste aus Dänemark ist es nach 2007 die zweite Teilnahme am Deutschland Cup, während die Slowakei bereits zum 23. Aufeinandertreffen begrüßt werden kann.



Am Donnerstag, 10. November, wird der Deutschland Cup mit der Begegnung Österreich gegen die Slowakei um 16.15 Uhr eröffnet. Danach startet die deutsche Herren-Nationalmannschaft um 19.45 Uhr mit ihrer ersten Partie gegen das Team aus Dänemark ins Turnier. Es folgen am Samstag, 12. November, die Spielpaarungen Slowakei gegen Dänemark (14.30 Uhr) sowie Deutschland gegen Österreich (18 Uhr). Den Turnier-Showdown bilden am Sonntag, 13. November, die Duelle zwischen Dänemark und Österreich (11 Uhr) sowie Deutschland und der Slowakei (14.30 Uhr).

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Seit jeher ist der Deutschland Cup ein fester und wichtiger Bestandteil des internationalen Kräftemessens im Eishockey in Europa. Mit dem Olympiadritten aus Peking, einem bewerten Teilnehmer, der Slowakei sowie Dänemark mit ihrer zweiten Teilnahme und unserem Deutschland Cup Debütanten aus Österreich, nehmen am diesjährigen Vier-Nationen-Turnier vier Mannschachten aus der aktuellen IIHF-Top-Division teil. Vor allem freue ich auch auf das Derby gegen unsere Freunde aus Österreich und hoffe, dass zahlreiche Zuschauer nach Krefeld zum Deutschland Cup kommen.“