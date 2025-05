Lesedauer: ca. 1 Minute

Die am kommenden Freitag beginnende Eishockey-WM in Dänemark darf sich auf große Eishockey-Namen freuen.

Sidney Crosby, Superstar und Kapitän der Pittsburgh Penguins, geht erstmals seit zehn Jahren wieder bei der Eishockey-Weltmeisterschaft (9. bis 25. Mai) an den Start. Der 37-Jährige wird Team Kanada bei der WM in Schweden und Dänemark anführen und startet mit den Ahornblättern am 10. Mai gegen Slowenien in das Turnier.

Crosbys letzte WM-Teilnahme datiert aus dem Jahre 2015, als er Team Kanada als Kapitän zur Goldmedaille führte. Bereits 2006 nahm er im Alter von 18 Jahren erstmals bei einer Weltmeisterschaft teil und wurde damals Topscorer des Turniers. Mit seinem erneuten Einsatz bei der diesjährigen WM bestreitet Crosby seine dritte Weltmeisterschaft und insgesamt den neunten internationalen Einsatz für Kanada .

Crosby gehört dem exklusiven “Triple Gold Club” an – einer Gruppe von Spielern, die sowohl den Stanley Cup (2009, 2016, 2017), olympisches Gold (2010, 2014) als auch die Weltmeisterschaft (2015) gewonnen haben. Er ist der einzige Spieler, der bei allen drei Turnieren als Kapitän fungierte.

Trotz einer starken NHL-Saison mit 91 Punkten (33 Tore, 58 Assists) verpassten die Penguins die Playoffs, was Crosby die Teilnahme an der WM ermöglicht. Zuvor führte er Kanada im Februar 2025 als Kapitän zum Sieg beim 4 Nations Face-Off.

Mit Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) hat auch der zweite Superstar für Kanada zugesagt. Der 29-Jährige scheiterte erst am Samstag mit seinem Team nach einer knappen Niederlage in Spiel 7 gegen die Dallas Stars in der ersten Runde der Playoffs. Mit 116 Punkten (32 Tore, 84 Vorlagen) war er zweitbester Scorer der NHL in der Hauptrunde der laufenden Saison.

Weltmeister Tschechien kann hingegen auf die Dienste von David Pastrnak (Boston Bruins) zählen, der im vergangenen Jahr bei der Heim-WM sein Land sensationell zum Weltmeistertitel führte. Der 28-jährige Flügelstürmer landete mit 106 Punkten zusammen mit dem deutschen Superstar Leon Draisaitl auf dem geteilten dritten Rang der NHL-Topscorer-Wertung, verpasste aber mit Boston nach einer enttäuschenden Saison die Playoffs.



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅