​Wenn sich die Weihnachtszeit ihrem Ende nähert, geht die Party in Davos erst richtig los. Zum 95. Spengler-Cup kommen Vereinsmannschaften aus den besten Ligen Europas auf die Davoser Hochebene, um den Nachfolger von Titelverteidiger HC Ambri-Piotta zu suchen.

Das dürfte allerdings schwierig sein, denn der HCAP ist ebenfalls mit von der Partie und seine begeisterungsfähigen Fans aus der gesamten restlichen Schweiz plus dem benachbarten Italien und auch Deutschland werden es jedem Gegner äußerst schwer machen.



In der Gruppe Torriani, benannt nach einem dreifachen Brüderpaar, das in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts für den HC Davos für Furore sorgte, spielt der HC Ambri-Piotta. Gegner ist der einzige finnische Spengler-Cup-Sieger, das 2018 erfolgreiche Kalpa Kuopio. Zweiter Gegner ist der tschechische Vertreter Dynamo Pardubice. Die Tschechen wurden in ihrer Liga Vorrundenmeister, scheiterten aber im Play-off-Halbfinale.

Die Gruppe Cattini scheint sogar noch einen Hauch stärker zu sein als die Gruppe Torriani. Als Topteam wird dabei der schwedische Vertreter HC Frölunda Indians geführt, der fünffache Landesmeister und vierfache CHL-Champion. Zudem haben die Schweden allgemein einen Nachholbedarf, denn seit 1994, damals gewann Färjestads BK Karlstad, konnte kein Team aus Schweden mehr den Spengler-Cup gewinnen. Zweites Topteam in dieser Gruppe ist das Team Kanada, dass den Spengler-Cup bisher 16 Mal gewinnen konnte und somit Rekordsieger ist. Dritter Teilnehmer ist der Gastgeber, der HC Davos. Interessantes Detail: Ausgerechnet der HC Davos steht mit bisher 15 Erfolgen auf Rang zwei in der Siegerliste. Bei einem Turniergewinn könnten die Davos somit zum Team Kanada aufschließen. Ab dem 3. Juli ist es möglich, Einzeltickets online zu bestellen.

Der Terminplan:

26.12. 14.10 Uhr HC Ambri-Piotta – HC Pardubice

26.12. 20:15 Frölunda HC Göteborg – Team Kanada

27.12. 15:10 Kalpa Kuopio – Verlierer Spiel 1

27.12. 20:15 HC Davos – Verlierer Spiel 2

28.12. 15:10 Gewinner Spiel 1 – Kalpa Kuopio

28.12. 20:15 Gewinner Spiel 2 – HC Davos

29.12. 15:10 2. Gruppe Torriani – 3. Gruppe Cattini

29.12. 20:15 2. Gruppe Cattini – 3. Gruppe Torriani

30.12. 15:10 1. Gruppe Cattini – Gewinner Spiel 7

30.12. 20:15 1. Gruppe Torriani – Gewinner Spiel 8

31.12. 12:10 Finale: Gewinner Spiel 9 – Gewinner Spiel 10