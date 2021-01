Lesedauer: ca. 1 Minute

​Seit Monaten wird darüber diskutiert, ob die kommende Eishockey-Weltmeisterschaft neben Lettland auch in Weißrussland stattfinden sollte. Bei den Wahlen wird dem aktuellen Präsidenten Aljaksandr Lukaschenka, der oft als letzter Diktator Europas bezeichnet wird, Wahlbetrug vorgeworfen. Kritiker des Regimes werden in großen Zahlen vielen Berichten zufolge inhaftiert.

Co-Ausrichter Lettland hatte bereits verlauten lassen, dass der dortige Verband nicht mehr gemeinsam mit Weißrussland als Gastgeber für die WM 2021 fungieren will. Weißrussland wiederum will weiterhin das Turnier ausrichten. Die International Icehockey Federation muss sich nun also entscheiden, ob sie das Turnier in Weißrussland belassen will – oder ob Bedenken in Bezug auf Menschenrechte größer sind.

Nun hat sich WM-Hauptsponsor Škoda zu Wort gemeldet, der bereits seit 28 Jahren als Unterstützer des internationalen Eishockeys tätig ist. In einem Facebook-Posting erklärte der Konzern nun, nicht als Sponsor dieser WM zur Verfügung zu stehen, sollte das Turnier tatsächlich in Weißrussland stattfinden. „Wir sind große Eishockeyfans. Als solche waren wir stolzer Partner der IIHF-Weltmeisterschaften seit 28 Jahren. Wir respektieren und unterstützen aber ebenso auf der ganzen Welt den Schutz der Menschenrechte. Daher wird sich Škoda vom Sponsoring der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 zurückziehen, wenn Weißrussland als Co-Gastgeber dieses Events bestätigt wird“, heißt es im Facebook-Posting von Škoda.