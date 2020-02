Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Am vierten Spieltag des Fünf-Nationen-Turniers in Berlin zeigte die deutsche U19-Nationalmannschaft erneut eine Leistungssteigerung, die sich am heutigen Tage auszahlte. Das Team um Nachwuchs-Bundestrainer Tobias Abstreiter gewann das Spiel gegen Tschechien mit 2:1.

Das erste Drittel hielt zunächst keine größeren Ereignisse bereit. Beide Teams bewegten sich auf Augenhöhe, ehe die deutsche Auswahl in der siebten Minute einem Powerplay der tschechischen Gegner standhalten musste. Dies gelang problemlos und in der zehnten Spielminute nutzte Fabjon Kuqi auf Zuspiel von Philipp Preto und Tim Detig seine Chance und erzielte das 1:0. Im weiteren Drittelverlauf blieb das Team um Nachwuchs-Bundestrainer Tobias Abstreiter überlegen, bis die Tschechen in der 19. Minute mit dem Anschlusstreffer konterten.

Der Mittelabschnitt wurde von einem Powerplay für die deutsche Mannschaft eröffnet. Dies führte jedoch nicht zum erneuten Führungstreffer. Auch ein weiteres Powerplay in der 31. Spielminute ließ Team Deutschland ungenutzt. In der 35. Minute gelang Kevin Slezak schließlich der Treffer zum 2:1 für die deutsche Auswahl. Mit diesem Ergebnis ging es in die zweite Pause.

Im letzten Drittel konnten beide Mannschaften den Druck konstant aufrecht erhalten. Eine Unterzahlsituation in der 52. Spielminute blieb ohne Konsequenzen für das deutsche Team. Doch auch als die Tschechen weiterhin nichts unversucht ließen und zum Spielende den Goalie gegen einen sechsten Feldspieler tauschten, behielt Deutschland knapp die Nase vorn. Das Ergebnis von 2:1 konnte bis zum Schlusspfiff gehalten werden und brachte der deutschen Mannschaft die verdienten drei Punkte.

Am morgigen Samstag, dem letzten Spieltag, trifft das deutsche U19-Nationalteam um 18 Uhr im Wellblechpalast auf die Schweiz. Hierbei sind noch alle Möglichkeiten offen – mit einem Sieg könnte Deutschland das Heimturnier auf dem dritten Platz abschließen.

Tobias Abstreiter, U20-Bundestrainer: „Kompliment an meine Mannschaft, sie konnte sich heute erneut steigern und einen weiteren Schritt in die richtige Richtung machen. Wir haben heute konsequent defensiv gespielt und wenige Chancen zugelassen. Am Ende konnten wir uns für 60 Minuten harte Arbeit belohnen. Jetzt heißt es gut regenerieren um morgen mit einer guten Leistung das Turnier abzuschließen.“

Sieg für die U17-Nationalmannschaft beim Vier -Nationen-Turnier in Füssen. Im zweiten Spiel des Wettbewerbs setzte sich die Mannschaft von Nachwuchs-Bundestrainer Philip Kipp mit 8:4 (1:0, 2:2, 5:2) gegen die Slowakei durch.

Roman Zap brachte die deutsche U17-Auswahl in der 14. Minute in Front, doch Simon Kliment hatte in der 28. Minute die passende Antwort parat. Die DEB-Auswahl ging in der Folge zwei weitere Male in Führung, musste jedoch jeweils den Ausgleich hinnehmen. In der 45. Minute traf Sandro Mayr zum zwischenzeitlichen 4:3 und aktivierte in der deutschen Mannschaft die Torlaune. In der Folge trafen Nikolaus Heigl (47.), Pascal Steck (49.), Sandro Mayr (52.) und Bennet Rossmy (54.) und schraubten das Ergebnis auf 8:3 in die Höhe. Antonio Ozvald betrieb mit seinem Treffer in der 57. Minute nur noch Ergebniskosmetik.

Die U16-Frauen-Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel beim Vier-Nationen-Turnier im tschechischen Benesov verloren. Die Mannschaft von Nachwuchs-Bundestrainer Daniel Bartell unterlag dem Gastgeber mit 1:11 (0:4, 0:1, 1:6).

Petra Matejova und Viktorie Jilkova brachten die Tschechinnen in der vierten und zehnten Minute früh in Führung. Binnen 41 Sekunden baute der Gastgeber den Vorsprung in der 18. Minute durch Adela Sapovalivova und Viktorii Jilkovou auf vier Tore aus. Im Mittelabschnitt nutzten die Tschechinnen ihre spielerischen Vorteile und trafen durch Adela Sapovalivova zum 5:0. Tereza Plosova, Natalie Brichova, Eliska Hotova und Adelu Vrhelovou schraubten das Ergebnis zu Beginn des dritten Drittels weiter in die Höhe, ehe Lola Liang in der 52. Minute den einzigen deutschen Tagestreffer erzielte. Letztlich trafen Tereza Plosova und Barboru Bartakovou zum 11:1-Endstand zugunsten der Gastgeberinnen.