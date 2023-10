Lesedauer: ca. 2 Minuten

Nachdem er aufgrund einer leichten Verletzung drei Spiele pausieren musste, kehrte Tobias Rieder vergangenen Donnerstag in das Line-up der Växjö Lakers zurück. Am Samstag sicherte er dem amtierenden schwedischen Meister in der Neuauflage des Vorjahresfinals gegen den Skellefteå AIK mit seinem Tor einen wichtigen Sieg.

Bereits am dritten Spieltag musste Tobias Rieder beim 5:2-Auswärtserfolg in Oskarshamn die Partie verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Nach einer kurzen Pause von drei Spielen gab der 30-Jährige am vergangenen Donnerstagabend sein Comeback. In dem erwartet schweren Smålandsderby beim Vorletzten und Lokalrivalen HV71 aus Jönköping konnte die Mannschaft jedoch nichts Zählbares mitnehmen und verlor mit 4:1. Den einzigen Treffer der Lakers zum zwischenzeitlichen 3:1 erzielte der Däne Joachim Blichfeld.

Beim Aufeinandertreffen zwischen Meister und Vizemeister am zweiten Spieltag der Woche dauerte es bis ins letzte Drittel, bis das erste Tor fiel. Marcus Sylvegård, Neuzugang von den Malmö Redhawks, erlöste das heimische Publikum der Lakers in der 48. Spielminute mit dem 1:0-Führungstreffer. Tobias Rieder sorgte zweieinhalb Minuten vor dem Ende mit seinem Treffer ins leere Tor zum 2:0 den Schlusspunkt und setzte somit der Partie den Deckel auf.

Der Start in die neue SHL-Saison verlief für die Lakers etwas holpriger als in der Champions Hockey League. In der CHL führen sie nämlich das Gesamtklassement mit nunmehr 24 Mannschaften mit vier Siegen (einmal nach SO) und elf Punkten nach den ersten vier Spielen an. Den Platz an der Sonne teilen sie sich mit Ilves Tampere aus Finnland, wobei Växjö das bessere Torverhältnis aufweist.

In der schwedischen Liga dagegen steht der Titelverteidiger nach acht Spieltagen mit vier Siegen und vier Niederlagen (einmal nach OT) mit 13 Punkten auf Rang sechs der SHL Tabelle und somit in den Playoff-Rängen. Allerdings beträgt der Rückstand auf den diesjährigen Topfavoriten aus Karlstad, Färjestads BK, bereits acht Punkte. Denn der FBK hat sieben der bisherigen acht Partien gewonnen und somit die Prognosen der Experten als klaren Toptitelanwärter bestätigt. Umso wichtiger war also der Sieg und die drei Punkte gegen Skellefteå, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren.

Ein Grund hierfür sind zweifellos die Verletzungssorgen, besonders im Sturm. Zwischenzeitlich fehlten den Småländern sechs Stürmer, darunter der Landshuter Rieder. Dies zwang Trainer Jörgen Jönsson dazu, teilweise auf Spieler aus der Juniorenmannschaft zurückzugreifen. Die sportliche Leitung reagierte ebenfalls auf die Ausfälle und verpflichtete Adam Brodecki, der in Växjö bereits aus der Meistersaison 2018 bekannt ist und zu Beginn der Saison vertragslos war. Brodecki kann auf beiden Flügeln spielen und stand zuletzt bei Rytíři Kladno in Tschechien unter Vertrag.

Aus persönlicher Sicht verlief der Saisonstart für Rieder, abgesehen von der Verletzung, mehr als zufriedenstellend. In der CHL stehen nach vier absolvierten Spielen fünf Punkte auf seinem Konto (ein Tor, vier Vorlagen). Auch in der SHL konnte sich der Deutsche bereits mehrmals in die Scorerlisten eintragen. Nach fünf Partien kann er vier Punkte mit jeweils zwei Toren und zwei Vorlagen verbuchen.

Für Rieder und die Lakers geht es am kommenden Donnerstag nach Linköping. Am Samstag empfängt man Luleå zu Hause in der Vida Arena.