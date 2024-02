Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem man zuvor am Dienstag zu Hause gegen Luleå mit 0:2 den Kürzeren ziehen musste, verhalf Tobias Rieder mit seinem 1:1-Ausgleichtreffer am Donnerstagabend seinen Växjö Lakers in der schwedischen Topliga (SHL) zu einem 2:1-Auswärtserfolg gegen Rögle BK.

Dabei startete die Heimmannschaft deutlich besser in die Partie und konnte zudem von einem Patzer von Växjö-Verteidiger Brian Cooper profitieren. In der achten Minute nutzte Linus Sandin den Turnover und versenkte im Alleingang die Scheibe hinter Lakers Torhüter Emil Larmi.



Die Freude auf Seiten Rögles währte jedoch nicht lange, denn der Führungstreffer wirkte wie ein Weckruf für den amtierenden Meister, der nun mehr und mehr die Oberhand gewann. Nur zwei Minuten später spielte Robert Rosén auf Tobias Rieder, der aus der Mitte kommend Christoffer Rifalk im Gehäuse des RBK aus nächster Nähe überwand und somit das Spiel erst einmal wieder ausglich.

Folgerichtig war auch der erstmalige Führungstreffer Växjös in der 13. Spielminute durch Noah Östlund in Überzahl. Der 19-jährige und Erstrunden-Draft-Pick der Buffalos Sabres aus dem Jahr 2022 traf nach einem Querpass des Finnen Kalle Kossilas mit einem flachen Schuss durch die Beine von Rifalk.

Sowohl im zweiten als auch im dritten Drittel zeigten die Lakers eine defensive Meisterleistung, indem sie Rögle trotz zeitweise übermächtigen Drucks, besonders im Mittelabschnitt, kaum hochkarätigen Torchancen kreieren ließen und somit drei Punkte einfahren konnten.

Växjö grüßt mit vier Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze, die die Lakers bereits Ende Januar von Färjestads BK übernommen haben. Der FBK hinkt seit dem Jahreswechsel seiner Form vom Anfang der Saison hinterher und weist eine Bilanz von nur 7 Siegen bei 8 Niederlagen aus den letzten 15 Spielen auf.

Tobias Rieder kommt bei 35 Einsätze auf 22 Punkte (7 Tore, 15 Vorlagen) und hat damit seine bisherige punktbeste Spielzeit aus seiner Premierensaison in der SHL 2021/22 (22 Punkte, jeweils 11 Tore und Vorlagen) eingestellt.